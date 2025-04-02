Торговые площадки организуют во всех районах города

02 апреля 2025, 12:03, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 апреля, сообщает мэрия.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – пр. Ленина, 71;

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;

Ленинский – площадь Народная;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – пр. Красноармейский, 36, и ул. Чайковского, 21а.

Здесь жители города смогут купить мясо, овощи, фрукты и прочие продукты.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.