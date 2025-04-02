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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 апреля

Торговые площадки организуют во всех районах города

02 апреля 2025, 12:03, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 апреля, сообщает мэрия.

Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

  • Железнодорожный – пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
  • Ленинский – площадь Народная;
  • Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
  • Центральный – пр. Красноармейский, 36, и ул. Чайковского, 21а.

Здесь жители города смогут купить мясо, овощи, фрукты и прочие продукты. 

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 3

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гость

13:18:29 02-04-2025

Пенсии уже нет - живем хлебом единым

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Гость

14:06:15 02-04-2025

На них цены не ниже магазинных. Всё это пыль в глаза.

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32423423432

14:08:32 02-04-2025

В чём великий сакральный смысл в проведении подобных ярмарок?
В магазинах есть всё, по цене даже ниже чем на ярмарках, и с правильными условиями хранения товаров.
А тут, судя по ярмарочному фото, колбасой торгуют без холодильника, колбаса лежит на солнце. Ностальжи времён СССР на тему "выбросили на прилавок"? Антисанитария, треш, угар, очереди из бабок, давка - ну всё как при Советах.

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