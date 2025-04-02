Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 апреля
Торговые площадки организуют во всех районах города
02 апреля 2025, 12:03, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: t.me/barnaul_org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 5 апреля, сообщает мэрия.
Торговые площадки будут работать с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный – пр. Ленина, 71;
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский – площадь Народная;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – пр. Красноармейский, 36, и ул. Чайковского, 21а.
Здесь жители города смогут купить мясо, овощи, фрукты и прочие продукты.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле 29 марта. На них реализовали продукцию на 3 млн рублей.
13:18:29 02-04-2025
Пенсии уже нет - живем хлебом единым
14:06:15 02-04-2025
На них цены не ниже магазинных. Всё это пыль в глаза.
14:08:32 02-04-2025
В чём великий сакральный смысл в проведении подобных ярмарок?
В магазинах есть всё, по цене даже ниже чем на ярмарках, и с правильными условиями хранения товаров.
А тут, судя по ярмарочному фото, колбасой торгуют без холодильника, колбаса лежит на солнце. Ностальжи времён СССР на тему "выбросили на прилавок"? Антисанитария, треш, угар, очереди из бабок, давка - ну всё как при Советах.