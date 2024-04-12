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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле

Купить продукты можно будет с 10:00 до 14:00 часов

12 апреля 2024, 12:15, ИА Амител

Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1448813
Овощи / Фото: pxhere.com/ru/photo/1448813

В Барнауле в субботу пройдут продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

Горожане с 10 до 14 часов смогут купить мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи.

Площадки будут расположены по следующим адресам: 

– Железнодорожный район: сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной – пр. Красноармейского);

– Индустриальный район: ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;

– Ленинский район: п. Научный городок, 31;

– Октябрьский район: ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

– Центральный район: с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; мкр-н Затон, ул. Водников, 11.

Барнаул

Комментарии 1

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Гость

13:21:32 12-04-2024

счастья и радости нет предела!!! с нетерпением ждем!!! спасибо за прорыв в торговле продуктами!!!

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