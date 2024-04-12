Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле
Купить продукты можно будет с 10:00 до 14:00 часов
12 апреля 2024, 12:15, ИА Амител
В Барнауле в субботу пройдут продовольственные ярмарки. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
Горожане с 10 до 14 часов смогут купить мясо птицы, говядины и свинины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, овощи.
Площадки будут расположены по следующим адресам:
– Железнодорожный район: сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении ул. Молодежной – пр. Красноармейского);
– Индустриальный район: ул. Энтузиастов, 12в (парк спорта Алексея Смертина);
мкр-н Новосиликатный, ул. Новосибирская, 16в;
– Ленинский район: п. Научный городок, 31;
– Октябрьский район: ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
– Центральный район: с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; мкр-н Затон, ул. Водников, 11.
13:21:32 12-04-2024
счастья и радости нет предела!!! с нетерпением ждем!!! спасибо за прорыв в торговле продуктами!!!