Закупиться едой можно по шести адресам

06 апреля 2024, 08:10, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 апреля, сообщает мэрия.

На них можно купить мясо, рыбу, фрукты, овощи, выпечку и другие продукты.

Торговые площадки будут работать во всех районах города с 10:00 до 14:00: