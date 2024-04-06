Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 апреля
Закупиться едой можно по шести адресам
06 апреля 2024, 08:10, ИА Амител
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 апреля, сообщает мэрия.
На них можно купить мясо, рыбу, фрукты, овощи, выпечку и другие продукты.
Торговые площадки будут работать во всех районах города с 10:00 до 14:00:
- Железнодорожный - пр. Ленина, 71;
- Индустриальный - парк спорта Алексея Смертина;
- Ленинский - пл. Народная;
- Октябрьский - сквер имени Германа Титова;
- Центральный - пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
12:16:07 05-04-2024
тут на днях машину торгующую на улице колбасой штрафовали, мол условия ив се такое, а торгашей на улице на ярмарке будут штрафовать? )))
09:43:16 06-04-2024
Гость (12:16:07 05-04-2024) тут на днях машину торгующую на улице колбасой штрафовали, м... торгаши на ярмарках, хотя бы с санкнижками и торгуют официальные организации, а не бомжи с ближайшей помойки.
09:18:37 06-04-2024
Зашел на днях на Старый базар. Масло от производителя больше чем в два раза дешевле, чем в маришке. В два! Это как понимать? Я немного опупел.