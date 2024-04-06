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Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 апреля

Закупиться едой можно по шести адресам

06 апреля 2024, 08:10, ИА Амител

Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org
Ярмарка в Барнауле / Фото: barnaul.org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 6 апреля, сообщает мэрия.

На них можно купить мясо, рыбу, фрукты, овощи, выпечку и другие продукты.

Торговые площадки будут работать во всех районах города с 10:00 до 14:00:

  • Железнодорожный - пр. Ленина, 71;
  • Индустриальный - парк спорта Алексея Смертина;
  • Ленинский - пл. Народная;
  • Октябрьский - сквер имени Германа Титова;
  • Центральный - пр. Красноармейский, 36; ул. Чайковского, 21а.
Барнаул Продукты

Комментарии 3

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Гость

12:16:07 05-04-2024

тут на днях машину торгующую на улице колбасой штрафовали, мол условия ив се такое, а торгашей на улице на ярмарке будут штрафовать? )))

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Элен без ребят

09:43:16 06-04-2024

Гость (12:16:07 05-04-2024) тут на днях машину торгующую на улице колбасой штрафовали, м... торгаши на ярмарках, хотя бы с санкнижками и торгуют официальные организации, а не бомжи с ближайшей помойки.

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Гость

09:18:37 06-04-2024

Зашел на днях на Старый базар. Масло от производителя больше чем в два раза дешевле, чем в маришке. В два! Это как понимать? Я немного опупел.

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