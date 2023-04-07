Закупиться едой можно будет по шести адресам

07 апреля 2023, 14:30, ИА Амител

Фото: pxhere.com

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 8 апреля, сообщает мэрия.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейского);

улица Новосибирская, 16в;

Научный городок;

улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

село Лебяжье, улица Центральная, 65а;

микрорайон Затон, улица Водников, 11.

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.