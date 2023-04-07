Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 8 апреля
Закупиться едой можно будет по шести адресам
07 апреля 2023, 14:30, ИА Амител
Фото: pxhere.com
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 8 апреля, сообщает мэрия.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- сквер 60 лет СССР (площадка у фонтана на пересечении улицы Молодёжной и проспекта Красноармейского);
- улица Новосибирская, 16в;
- Научный городок;
- улица Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- село Лебяжье, улица Центральная, 65а;
- микрорайон Затон, улица Водников, 11.
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
18:16:17 07-04-2023
наконец то вернулось наше родное как в 90тых