Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 18 марта

Закупиться едой можно будет по шести адресам

16 марта 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: t.me/barnaul_org

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 марта, сообщает мэрия.

Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:

пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");

ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);

площадь Народная;

ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);

пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");

ул. Чайковского, 21а (площадь перед ДК "Южный").

На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.