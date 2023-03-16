Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 18 марта
Закупиться едой можно будет по шести адресам
16 марта 2023, 11:00, ИА Амител
Фото: t.me/barnaul_org
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 18 марта, сообщает мэрия.
Торговые точки будут работать с 10:00 до 14:00 на шести площадках:
- пр. Ленина, 71 (площадка у ТЦ "Россия");
- ул. 50 лет СССР, 51а (площадь Маршала Жукова);
- площадь Народная;
- ул. Германа Титова, 9 (сквер имени Германа Титова);
- пр. Красноармейский, 36 (на площадке перед баром-рестораном "Опера");
- ул. Чайковского, 21а (площадь перед ДК "Южный").
На ярмарках можно будет купить мясо, рыбу, колбасы, выпечку, масло, овощи, фрукты и другие товары от предприятий и фермерских хозяйств Алтайского края.
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