Продвижение аккаунта в ВК: как набрать живых друзей-подписчиков?
Рассказываем, где можно заказать услугу и в чем ее преимущества
17 октября 2023, 16:15, ИА Амител erid: LjN8KPYCL
Бесплатный трафик соцсети "ВКонтакте" часто используют коммерческие аккаунты для продвижения товаров и услуг. Но, к сожалению, заинтересовать целевую аудиторию простым рассылочным сообщением достаточно сложно. Как и в обычной жизни, страницу оценивают "по одежке": по количеству лайков, подписчиков и комментариев. Рассказываем, как раскрутить рабочий аккаунт, чтобы потенциальные потребители не блокировали его, как рядовой спам.
Что такое платная накрутка друзей в ВК?
Способ повысить интерес к аккаунту или группе, а также к рассылаемой через него информации. Заказать платную накрутку живых друзей в ВК можно на популярном сайте https://youliker.ru/nakrutka-druzey-vkontakte.html. Такой метод привлекает в качестве подписчиков большое количество реальных людей, которые дают обратную связь – обсуждают посты, комментируют, ставят лайки.
Добавить друзей можно несколькими способами самостоятельно:
- предлагать "дружбу" всем подряд;
- отправлять запросы друзьям уже имеющихся друзей;
- воспользоваться коммерческой накруткой друзей во "ВКонтакте".
И если первые два варианта занимают слишком много времени и не дают высоких результатов, то последний заслуживает более пристального внимания.
В чем преимущество такого метода?
Покупка друзей у профессионалов – безопасный способ обретения реальных и живых аккаунтов, срок их подписки "пожизненный". Они не вызовут подозрений на спам и могут иметь:
- привязку к определенному региону;
- конкретную возрастную категорию;
- возможность выдачи обратной связи.
Живые пользователи работают за назначенное вознаграждение и проявляют необходимую заказчику активность.
Обращение к специалистам для покупки живых друзей в ВК через сервис https://youliker.ru/38-kupit-druzey-vkontakte.html – это получение для продвигаемого аккаунта или группы статуса "высокий уровень надежности".
На платформе есть доступные тарифы и бесплатная консультация специалиста по всем возникшим вопросам. На сайте гарантируют полную конфиденциальность предоставленных данных.
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17:22:46 18-10-2023
А кому это надо? Глупость какая-то.