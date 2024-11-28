Продвижение, развитие, признание. Что дает бизнесу "Народный знак качества"?

Об этом рассказали участники и партнеры проекта

28 ноября 2024, 12:35, ИА Амител

"Народный знак качества" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня конкуренция в бизнесе достигла небывалых высот, и вопрос доверия к бренду выходит на первый план. Потребители ищут не просто качественные товары и услуги, но и подтверждение их ценности, одобрение со стороны других покупателей. Именно в этом контексте премия "Народный знак качества", проводимая в Алтайском крае, приобретает особую значимость. Ежегодно мероприятие собирает под своими знаменами сотни компаний, стремящихся завоевать признание широкой общественности.

Выбор не за деньги

"С каждым годом количество людей, знающих об этой премии, становится все больше и больше. И это замечательно. Люди голосуют за качество и выбирают компании не за деньги, а за то, что они действительно лучшие в своей области", – отмечает генеральный директор "Альбион Моторс" (официальный партнер проекта) Елена Марисина.Отличительной чертой "Народного знака качества" является именно народный выбор, победа зависит от голосов обычных людей.

"Когда выбирают люди, это очень сложно организовать. Я представляю, сколько сил и энергии вложено в это мероприятие. Это большая ответственность", – подчеркивает Елена Марисина.

Елена Марисина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подобный подход не только повышает уровень доверия к премии, но и создает уникальную платформу для взаимодействия бизнеса и потребителей. Руководитель студии HR*-проектов "Штат-3" (партнер проекта) Татьяна Кириленко видит в "Народном знаке качества" не только способ поддержать своих партнеров, но и шанс для укрепления деловых связей.

"Это возможность встретиться, подвести итоги прошлого года и, возможно, познакомиться с новыми людьми для сотрудничества в будущем. Это и, конечно же, шанс поддержать тех, кто номинирован. Приятно, что среди них есть мои клиенты и партнеры, я пришла болеть за них", – говорит Татьяна Кириленко. Она добавляет, что "Народный знак качества" способствует формированию сообщества и усилению связей между компаниями. Поддержка для участников очень важна, и проведение таких мероприятий создает лояльность их аудитории.

Татьяна Кириленко / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Организаторы премии также активно поддерживают участников.

"Участники используют "Народный знак качества" как прекрасный повод для того, чтобы продвинуть свою компанию. И мы, как организаторы, им всячески в этом помогаем", – говорит коммерческий директор FM-Продакшн Ирина Колясникова.

Народная поддержка – это именно то, ради чего компании стараются, так считает директор компании "Тайга" (партнер проекта) Александр Неретин.

"Очень важно, что в премии голосуют не эксперты или чиновники, а обычные люди. Например, нам мнение клиентов помогает понять, что мы сильные и движемся в правильном направлении", – говорит Александр Неретин.

Он добавил, что у компании сейчас два магазина, открывается третий. А еще – они строят большой склад и развивают оптовое направление. И все это в непростое для бизнеса время, что в очередной раз доказывает – развитие возможно всегда, а поддержка в такое время особенно ценна.

Александр Неретин / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Народный знак качества" – это шанс для предпринимателей продемонстрировать свои достижения и потенциал, заявить о себе. Получить такую награду – большая честь, которая вдохновляет на дальнейшее развитие, считает руководитель ресторана Rabbit* Вера Петахина.

Она добавляет, что компания в этом году была партнером мероприятия. И благодаря этой премии о ней узнает больше жителей города.

Вера Петахина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Кроме того, "Народный знак качества" – это еще и возможность продемонстрировать современные технологии, которые играют все более важную роль в развитии бизнеса. Партнер проекта – компьютерная академия "Топ" – представила на церемонии награждения робота-собаку. Директор барнаульского филиала академии "Топ" Татьяна Леоненко отметила, что технологии становятся неотъемлемой частью жизни и должны активно использоваться.

"Сегодня многие компании внедряют искусственный интеллект и другие инновации, в то время как те, кто не следует современным тенденциям, рискуют остаться позади. Робототехника и другие цифровые технологии помогают компаниям совершенствовать свои процессы и быть на шаг впереди", – заключила Татьяна Леоненко.

Робот-собака / Фото: Татьяна Алдабаева

Каждый голос – это выбор конечного потребителя. А потому товары и услуги компаний-победителей получат новых потребителей, так считает руководитель букетной "Фруттела" Ирина Семенова.

"Я понимаю, что если большинство людей выбрало какой-то продукт, скорее всего, он отличного качества", ­– делится мнением Ирина.

Она добавляет, что стать партнером церемонии награждения ее побудило желание презентовать свой продукт. Кроме того, было интересно увидеть все своими глазами, познакомиться с новыми людьми и завести деловые знакомства.

Ирина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Заявлять о себе, показывать продукт или услугу на широкую аудиторию, обмениваться контактами и налаживать связи важно, считает и алтайская художница-символист Елена Карлова. Она, как человек искусства, отметила, что объединение людей дает возможность каждому пробудить внутреннюю энергию.

"Все идет через сознание, через энергетику. Чем сильнее открыто наше сознание, тем больше ресурсов мы получаем, чтобы реализовать себя", – подытожила художница.

Елена Карлова представила на церемонии коллекцию картин и стильных платьев, как всегда собрав вокруг себя большую аудиторию.

Елена Карлова / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Подвести итоги и развиваться дальше

Для финалистов премия становится не только символом признания, но и мощным стимулом для дальнейшего развития.

Например, для победителя в номинации "Застройщик" – строительной компании "Жилищная инициатива" премия – еще и способ подвести итоги года. Так считает генеральный директор компании Юрий Гатилов. С оценкой "отлично" застройщик заканчивает год. А такой результат – задел на новые свершения. Кстати, на торжественной церемонии компания анонсировала свой новый проект строительства премиального комплекса апарт-отелей в Белокурихе Rizalta ("Ризалта").

Юрий Гатилов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Но даже и попадание в число финалистов (в каждой номинации была тройка лидеров) становится ценным активом для компаний.

"То, что мы вошли в тройку финалистов, приятно и ответственно, ведь если за нас проголосовали, значит, есть люди, которые нас поддерживают и хотят видеть продукт качественным. Это важно. Теперь мы сможем говорить, что стали одним из финалистов "Народного знака качества" и использовать это для продвижения продукта", – считает директор по научным исследованиям и техническим разработкам "Барнаулэнергомаша" Евгений Жуков.

Евгений Жуков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Мы впервые участвовали в конкурсе, и, конечно, были настроены на победу. Немного расстроились, что не заняли первое место. Но войти в тройку победителей – это уже большая ценность. За время конкурса мы видели очень огромную поддержку наших туристов, можно сказать, народную любовь почувствовали уже благодаря этой премии. Мы не стоим на месте, двигаемся вперед, совершенствуемся и предлагаем высокий уровень качества услуг для наших клиентов. Поэтому в следующем году обязательно будем первыми", – говорит совладелец туристического агентства "Кокос-Тур" Татьяна Левина.

Татьяна Левина / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

А вот холдинг "Алтайлес" занял первое место в номинации "Малоэтажное строительство". Коммерческий директор компании Дмитрий Логинов признался, что они будут использовать премию как способ продвижения и привлекать таким образом новых клиентов.

Он добавил, что поддержка бизнеса имеет большое значение. При выборе компании людям нужно на что-то опираться. Сегодня существует два основных критерия – отзывы, а также награды, такие как, например, эта премия. Поэтому необходимо поддерживать предпринимателей с помощью проведения подобных конкурсов.

Дмитрий Логинов / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Также считает и руководитель строительного проекта студии дизайна и ремонта "Браво" Валерий Мищанинец.

"Хорошо, что есть такой проект, который помогает компаниям заявить о себе на рынке. Мы очень рады, что попали в десятку и доказали свое право быть в этом списке. Если люди голосуют за нас, значит, мы хорошо выполняем свою работу и предоставляем качественный продукт", – поделился мнением Валерий Мищанинец.

Валерий Мищанинец / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Директор департамента инновационного развития "Алтайские закрома" Роман Терновой тоже относится к премии лишь положительно.

"Она дает прямую обратную связь от потребителей и является знаковым событием для производителей. Когда наша продукция выходит в финал, мы понимаем, что потребители доверяют нам", – заключает директор.

И добавляет, что мероприятие провели на высоком уровне. Это уже знаковое событие, к нему можно и нужно отнестись серьезно, а не как к "какой-то премии". Она точно запомнится и принесет определенную пользу и ценность участникам.

Роман Терновой / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

"Узнать истинное мнение народа – это здорово", – говорит и генеральный директор алтайского завода "Стройберг" Михаил Дыров.

Он уже второй год подряд участвует в мероприятии, в прошлом году сам Дыров одержал победу, став "Персоной Business* FM Барнаул". А в этом "Стройберг" стал лидером в номинации "Производитель промышленных товаров".

Михаил Дыров / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Напомним, также партнерами проекта выступили Общественная палата Алтайского края, студия дизайна и ремонта "Браво", завод "Стройберг" и другие компании.

*HR ("ЭйсАр"); FM ("ЭфЭм"); Rabbit ("Рэббит"); Business ("Бизнес")