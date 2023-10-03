Продюсер Разин проклянет всех, кто споет на концерте в память Юры Шатунова
По его мнению, эти артисты просто примазываются к славе "Ласкового мая"
03 октября 2023, 15:51, ИА Амител
Фото: vk.com/shatunovyuriy
Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин жестко высказался об артистах, которые собираются принять участие в концерте в память Юрия Шатунова. Об этом сообщает "МК".
Разин заявил, что все, кто примет участие в мероприятии, будут прокляты, потому что они "ненавидели Юру". По мнению Разина, артисты, которые собираются выйти на сцену, просто примазываются к славе группы "Ласковый май".
Сам предстоящий концерт продюсер назвал "сатанинским".
Напомним, что о смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня 2022 года. Причиной, по данным СМИ, стала острая сердечная недостаточность.
16:04:10 03-10-2023
всё верно. Этим артистам просто хочется напомнить о себе. До Шатунова им как до луны пешком. Есть много не артистов, но с прекрасными голосами людей, вот их и надо приглашать на концерт исполнять его песни, а не эту звёздную шушеру.
16:57:06 03-10-2023
Гость (16:04:10 03-10-2023) всё верно. Этим артистам просто хочется напомнить о себе. До... Это у Шатунова-то голос?
22:25:10 27-10-2023
Гость (16:57:06 03-10-2023) Это у Шатунова-то голос?... Да, а вы не знали???
22:32:16 03-10-2023
Гость (16:04:10 03-10-2023) всё верно. Этим артистам просто хочется напомнить о себе. До... Может вы еще и Лепса певцом назовете? Впрочем, сейчас такое время, что подобное в моде. К сожалению. Но эта пена обязательно осядет. Что касается Шатунова, то парня конечно же жалко, чтобы уйти, но этот путь он выбрал сам. Дурили миллионы людей, когда по всему СССР одновременно выступали "Юры Шатуновы", делали свой бизнес изображая пение под "фанеру", неискушенные зрители радостно внимали козлиному блеянию сиротского мальчонки вереща от восторга. А Разин потирая потные руки огребал миллионы околпачивая народ.
16:08:51 03-10-2023
бред!
17:59:19 03-10-2023
Нашли певца.Под фанеру рот открывал,а дурочки с ума сжодили. Жалко что ушёл рано.Но это к "творчеству" не относится. А Разин вообще поганец. Своим Масковым Лаем эстраду уничтожил.
18:07:08 03-10-2023
И Разин засветился сейчас, а когда-то зарабатывал на Шатунове... и артисты примазались... Не лезьте к ним! У них там свои движения...