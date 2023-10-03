Продюсер Разин проклянет всех, кто споет на концерте в память Юры Шатунова

По его мнению, эти артисты просто примазываются к славе "Ласкового мая"

03 октября 2023, 15:51, ИА Амител

Фото: vk.com/shatunovyuriy

Продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин жестко высказался об артистах, которые собираются принять участие в концерте в память Юрия Шатунова. Об этом сообщает "МК".

Разин заявил, что все, кто примет участие в мероприятии, будут прокляты, потому что они "ненавидели Юру". По мнению Разина, артисты, которые собираются выйти на сцену, просто примазываются к славе группы "Ласковый май".

Сам предстоящий концерт продюсер назвал "сатанинским".

Напомним, что о смерти Юрия Шатунова стало известно 23 июня 2022 года. Причиной, по данным СМИ, стала острая сердечная недостаточность.