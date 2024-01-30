Продюсер считает, что Гагарина устраивает истерики на "Голосе" ради пиара

По его словам, певице выпала "роль стервы"

30 января 2024, 14:31, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился мнением о поведении Полины Гагариной на шоу "Голос". Его слова передает VOICE.

Рудченко отмечает, что поведение Гагариной не меняется из сезона в сезон. Он вспомнил конфликт певицы с рэпером Бастой.

"Мне кажется, это спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника на проекте определенная роль, согласованная с редакторами", – сказал Рудченко.

Продюсер заявил, что Гагариной в проекте просто выпала "роль стервы".

Отметим, что в последнем эпизоде Полина Гагарина начала скандал на шоу "Голос" и обиделась на участников.