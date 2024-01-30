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Продюсер считает, что Гагарина устраивает истерики на "Голосе" ради пиара

По его словам, певице выпала "роль стервы"

30 января 2024, 14:31, ИА Амител

Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com
Микрофон на стойке / Фото: pxhere.com

Музыкальный продюсер Павел Рудченко поделился мнением о поведении Полины Гагариной на шоу "Голос". Его слова передает VOICE.

Рудченко отмечает, что поведение Гагариной не меняется из сезона в сезон. Он вспомнил конфликт певицы с рэпером Бастой. 

"Мне кажется, это спланированный пиар-ход ради высоких рейтингов. У каждого наставника на проекте определенная роль, согласованная с редакторами", – сказал Рудченко.

Продюсер заявил, что Гагариной в проекте просто выпала "роль стервы".

Отметим, что в последнем эпизоде Полина Гагарина начала скандал на шоу "Голос" и обиделась на участников.

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Комментарии 6

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гостьЯ

14:44:58 30-01-2024

Гоните её к Киркорову и Лолите, пусть там выпендривается! Звезда нашлась

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Гость

14:53:50 30-01-2024

Что артисты, что проститутки, все продажные.

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Гость

15:34:32 30-01-2024

этож всего лишь певцы, сегодня одни завтра другие. Мало чем отличающиеся друг от друга.

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Том

17:32:26 30-01-2024

Да она под наркотой, как её ещё показывают. Гнать в шею, противно смотреть.

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Люся

18:22:44 30-01-2024

гостьЯ (14:44:58 30-01-2024) Гоните её к Киркорову и Лолите, пусть там выпендривается! Зв... Сразу надо было гнать всю эту хохляндию в шею. Поля быстро переобулась, а внутри такая же продажная шкура.

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Гость

07:41:47 31-01-2024

Гагариной до звезды как до Луны раком. Не знаю ни одной её песни, которая бы давала ей статус Звезды.

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