Продюсер заявил, что замок Пугачевой снесут

Он отметил, что обычный коттедж на Рублевке было бы проще продать

18 июня 2024, 17:29, ИА Амител

Алла Пугачева / Кадр из видео: YouTube

Продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев в интервью изданию news.ru поделился своим мнением о замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Он назвал его "странным зданием" и предположил, что из-за этого артистке будет сложно его продать.

По словам Ковалева, будущий покупатель, скорее всего, приобретет только участок, сам дом будет снесен, а на его месте построят что-то современное и привлекательное. Он также отметил, что обычный коттедж на Рублевке было бы проще продать, чем знаменитую недвижимость певицы.

Ранее Ковалев заявлял, что Пугачевой придется снизить реальную стоимость замка в деревне Грязь, чтобы найти покупателя. Он также предположил, что участок исполнительницы в Подмосковье может быть куплен за небольшую сумму. Бизнесмен также добавил, что новый собственник мог бы сделать в замке музей.