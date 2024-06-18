Продюсер заявил, что замок Пугачевой снесут
Он отметил, что обычный коттедж на Рублевке было бы проще продать
18 июня 2024, 17:29, ИА Амител
Продюсер и бизнесмен Андрей Ковалев в интервью изданию news.ru поделился своим мнением о замке Аллы Пугачевой в деревне Грязь. Он назвал его "странным зданием" и предположил, что из-за этого артистке будет сложно его продать.
По словам Ковалева, будущий покупатель, скорее всего, приобретет только участок, сам дом будет снесен, а на его месте построят что-то современное и привлекательное. Он также отметил, что обычный коттедж на Рублевке было бы проще продать, чем знаменитую недвижимость певицы.
Ранее Ковалев заявлял, что Пугачевой придется снизить реальную стоимость замка в деревне Грязь, чтобы найти покупателя. Он также предположил, что участок исполнительницы в Подмосковье может быть куплен за небольшую сумму. Бизнесмен также добавил, что новый собственник мог бы сделать в замке музей.
18:16:43 18-06-2024
Да она еще с десяток таких построит. Озаботились...
18:29:47 18-06-2024
музей брошенных мужей? =)
кто после галкина будет? фрося стиралкин или вольдемар давалкин?
19:14:42 18-06-2024
Из виллы Ротару предложили сделать санаторий для участников СВО. Почему бы и там не сделать санаторий?
20:19:59 18-06-2024
Из него нужно сделать детский дом для детишек или санаторий для участников СВО Было-бы правильно!А то настроили ,заработали не посильным трудом на нас таких,а теперь ещё и хают и поттяфкивают на нас и на нашу страну ,гниды забугорные!Политические проститутки!
01:22:30 19-06-2024
Гость (20:19:59 18-06-2024) Из него нужно сделать детский дом для детишек или санаторий ... Почему это должны делать за счет Пугачевой ?Они эти деньги заработали, из бюджета страны не воровали. Иванов зам. Министра обороны и ему подобные пусть свои часики и бриллианты жён продадут да детдомов настроят и про свошников позаботится,которые защищают не на с вами, а просто интересы приближенных
07:42:18 19-06-2024
Гость (20:19:59 18-06-2024) Из него нужно сделать детский дом для детишек или санаторий ... Для своих детишек сама что-нибудь построй. Вы семью-то нормальную построить не в состоянии, не говоря уже о чем-то другом.
21:46:06 18-06-2024
Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!
22:21:26 18-06-2024
Гостья (21:46:06 18-06-2024) Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!... Конечно, обувь имеет большое значение. В советское время папа Аллы Борисовны руководил обувной фабрикой. Руководил не очень удачно, проворовался и получил срок. Яблоко от яблони недалеко падает. В 90е Пугачева получила огромные финансовые средства на постройку театра в Москве. Но решила сначала заработать себе копеечку, вложив государственные деньги в пирамиду. Пирамида развалилась, деньги пропали, Пугачева не построила театр и не вернула средства государству по сей день. По сути, своровала и растратила. Но как-то ушла от ответственности, не попала в тюрьму, как её папа.
21:54:26 18-06-2024
У Пугачевой нет замка.Галкин нго построил до брака
22:01:47 18-06-2024
Привычку взяли в чужие карманы заглядывать !
22:03:17 18-06-2024
Да кому какая разница что человек имеет или имел ! Вот у нас не отнять так это зависти !
22:09:03 18-06-2024
Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!
22:23:42 18-06-2024
Гостья (22:09:03 18-06-2024) Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!... Вы младший и не любимый ребенок в семье? Привыкли донашивать обувь/одежду и т.п.?
05:21:40 19-06-2024
Гостья (22:09:03 18-06-2024) Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!... Ну, насмешили , прямо избила бедны ноженьки .
22:53:50 18-06-2024
Гостья (22:09:03 18-06-2024) Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!... Каждый должен жить своей жизнью. Не суди, судим не будешь!!!
23:19:36 18-06-2024
Гостья (22:09:03 18-06-2024) Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!... Лично я брезгую чужую обувь одевать, от предателей тем более, вдруг это заразно... Была пуГалкина шаболдой, ей и осталась.
02:37:53 19-06-2024
Гостья (22:09:03 18-06-2024) Возьми ее обувь и пройди путь, прежде чем осуждать!... Я считаю, что это уже через чур.Хотя власти уже придумали закон '' О комплексном развитии территорий" Согласно данного закона любой из нас может потерять жилье. И не надо этому радоваться, на месте Аллы и Максима может оказаться любой из нас.
05:45:33 19-06-2024
Чтобы все потерять...нужно хотя бы знать точно,ради чего!!!.Мне очень жаль ,что все это происходит с нами.,с нашими недавними кумирами ...нам никого не жаль,нам никто не авторитет,мы стали друг другу чужими..мы стали друг другу врагами..в сложное время живём..наверное многие просто не смогли разобраться и понять в чем же смысл всего происходящего сегодня и почему все так болезненно откликается в наших душах...конечно ,обидно,мы верили,а нас предали...но ведь эти люди себя сами и наказали,не ведая того...разве их теперь не жаль?
07:43:47 19-06-2024
замок Пугачевой снесут -- гиперзвуком?
08:53:41 19-06-2024
Гость (07:43:47 19-06-2024) замок Пугачевой снесут -- гиперзвуком?... Хохлы могут беспилотник зарядить, тоже вариант!
09:23:32 19-06-2024
Гость (08:53:41 19-06-2024) Хохлы могут беспилотник зарядить, тоже вариант!... Ну да можно свалить, что это они, чей беспилотник установить нереально. Может они думали это замок кого то из МО
09:54:12 19-06-2024
Здание действительно более чем странное, как говорится "дорого-богато", но "цыганщина" так и выпирает, покупателя на него очень сложно найти, но это не наша головная боль.
11:46:05 19-06-2024
Из Грязи в князи...