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Проект 15-этажного ЖК на площади Сахарова приняли на градсовете

Комплекс бизнес-класса будет с подземной парковкой и коммерческим блоком

09 февраля 2023, 16:24, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан
ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Члены градостроительного совета Барнаула одобрили проект большого жилого комплекса на проспекте Социалистическом, 97, на площади Сахарова, где ранее располагался парк "Барнаульская крепость". Эскиз масштабного проекта презентовал представитель архитектурного бюро "Спич" Анатолий Борисов. Авторам удалось исправить недочёты, на которых члены градсовета акцентировали внимание во время первого рассмотрения проекта год назад.

Больше зелени и двора

Жилой комплекс на площади Сахарова на месте баков и холмов впервые презентовали в феврале 2022 года. Тогда члены градсовета отметили, что проект ЖК выполнен качественно, продуманно и детально, но они предложили авторам ещё поработать над внешним видом будущего комплекса.

По мнению комиссии, авторы ЖК при разработке проекта не учли строительство корпуса АлтГУ и нового здания ЦУМа. Архитектор Сергей Боженко также предложил рассмотреть вариант увеличения этажности жилого корпуса, который расположен рядом с "Титов-Ареной".

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Также члены градсовета попросили авторов уточнить в проекте нормативы по озеленению, количеству парковочных мест и числу детских площадок: эксперты предположили, что их может быть недостаточно.

Инвестор (компания "Домстрой-Барнаул22") учёл пожелания прошлого градсовета и урезал площадь застройки участка с 40 до 30%. За счёт этого площадь двора увеличилась. А вот менять этажность авторы не стали: по их мнению, здания в 15 этажей для этого участка достаточно.

В результате обновлённый проект решено согласовать большинством голосов. Архитекторы отметили, что ЖК выполнен качественно, продуманно и детально. Некоторые эксперты по-прежнему настаивали на увеличении этажности одного из корпусов: так в ЖК появилась бы высотная доминанта. Этот вопрос решено оставить на усмотрение застройщика и согласовать в рабочем порядке.

Каким будет ЖК?

Комплекс будет разноэтажным: три 15-этажки планируют объединить трёхэтажными коммерческими помещениями. При разработке ЖК авторы (кроме "Спич" участие в разработке принимал архитектор Сергей Чобан) опирались на архитектуру, которая окружает площадь Сахарова, а также взяли за основу лучшие подобные комплексы в европейских городах. Фасад здания выполнен из кирпича разных оттенков.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Всего в домах запланировано 214 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные. Согласно проекту, в ЖК будет подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку будет со стороны улицы Мерзликина.

Главной особенностью ЖК служат два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и с улицы Мерзликина. Также в комплексе появится внутренний дворик. Большое внимание уделят озеленению: деревьев и кустарников на данном участке станет больше, чем было раньше.

Проект ЖК на пл. Сахарова / Фото: amic.ru

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Комментарии 31

  • Комплекс для бизнесменов и торговцев.Два в одном.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Это конечно лучше и гармоничнее чем "Рэдиссон" Правда те кто принимали не знают, сколько будет парковочных мест, каким будет озеленение , детские площадки и прочая мелочь. Но проект им очень понравился
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Что означает что площадь Сахарова теперь не будет, а просто проспект Социалистический.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А новый корпус АГУ, который на картинке. Уже тоже согласован?
    09 февраля, Гость   Ответить
  • А где вы там площадь увидели? Там и есть отрезок проспекта Социалистического. Площадь - это Советов, Октября, Свободы. Сахарова - надуманная локация. Отличный новый ЖК. И отлично же впишется туда новый корпус АГУ, который согласован, и будет также строиться.
    09 февраля, Гость   Ответить
  • вот и пусть там сами пляшут. *** Вас там не будет? Вот и отлично. Никто не даже не расстроится)
    09 февраля, Гость   Ответить
  • Я за, пусть строят. Станет красивее, а это не маловажно. В любом случае станет намного лучше.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • А мне будет очень интересно посмотреть как это все конечно получится
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Я считаю это отлично! Проект очень хороший, все предусмотрено!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Города застроили комплексами за счет парков и детских площадок. Хотелось бы конечно, чтобы в городах, где и так дышать нечем, было побольше зеленых территорий
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Как приятно,что инвестор работает в одной команде с горсоветом и учитывает все пожелания и замечания.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Планы планами , а в живую все же интересно будет увидеть что из этого получится . А так проект хороший.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Очень интересный проект. Мне нравится как все продуманно. Озеленение это большой плюс
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Радует что не забыли об озеленении, хотелось бы побольше таких зон в городе.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Главное что бы доступно было всем,а так очень здорово придумали,красивее будет город.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Проект очень хороший,все тщательно продумано и радует то,что про озеленение не забыли.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Судя по фото и концепции проекта задумка хорошая. Смотрится пр крайней мере красиво.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Зелёная полоса в ЖК очень важна, одни бетоны вокруг, очень продуманы !
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Интересный проект !Застройщики учли все пожелания, и скоро появится новый ЖК. На вид очень даже призентабельно
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Проект интересный очень, посмотрим, что из этого получится. Современное решение всегда лучше
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Самое главное, чтобы для детей были построены площадки, было им развлечение. Я не против такого проекта.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Проект очень понравился все до мелочей продумано молодцы
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Интересно будет все так же хорошо как и на словах? Или же все таки что нибудь да не получится.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Очень хороший проект, застройщики думаю быстро построят
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Главное, что бы продумали все по технике безопасности. Комплекс, безусловно хорошо, но безопасность важнее, особенно на детских площадках
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Ну супер вообще ,почему нет,будет красиво ,а главное в наше время практично!
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Главное это озеленение, детские площадки и паркинг не маловажно. Пусть воплощают свои проекты уже в реальность.
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Мне нравится, что в этом проекте учтены интересы жильцов, предусмотрено озеленение, детские площадки, парковки
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Очень понравился этот проект. Продуманно все мелочей и всегда намного лучше современное решение в современном мире
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Главное, что все предусмотрено для удобства жильцов и подземная парковка, уютный дворик для мам с детьми, думаю ещё немного хороших нюансов
    10 февраля, Гость   Ответить
  • Люблю когда на придворовой территории много зелени, да и в целом отличный проект, все продумано
    10 февраля, Гость   Ответить
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