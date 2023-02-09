Проект 15-этажного ЖК на площади Сахарова приняли на градсовете

Комплекс бизнес-класса будет с подземной парковкой и коммерческим блоком

09 февраля 2023, 16:24, ИА Амител

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Члены градостроительного совета Барнаула одобрили проект большого жилого комплекса на проспекте Социалистическом, 97, на площади Сахарова, где ранее располагался парк "Барнаульская крепость". Эскиз масштабного проекта презентовал представитель архитектурного бюро "Спич" Анатолий Борисов. Авторам удалось исправить недочёты, на которых члены градсовета акцентировали внимание во время первого рассмотрения проекта год назад.

Больше зелени и двора

Жилой комплекс на площади Сахарова на месте баков и холмов впервые презентовали в феврале 2022 года. Тогда члены градсовета отметили, что проект ЖК выполнен качественно, продуманно и детально, но они предложили авторам ещё поработать над внешним видом будущего комплекса.

По мнению комиссии, авторы ЖК при разработке проекта не учли строительство корпуса АлтГУ и нового здания ЦУМа. Архитектор Сергей Боженко также предложил рассмотреть вариант увеличения этажности жилого корпуса, который расположен рядом с "Титов-Ареной".

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Также члены градсовета попросили авторов уточнить в проекте нормативы по озеленению, количеству парковочных мест и числу детских площадок: эксперты предположили, что их может быть недостаточно.

Инвестор (компания "Домстрой-Барнаул22") учёл пожелания прошлого градсовета и урезал площадь застройки участка с 40 до 30%. За счёт этого площадь двора увеличилась. А вот менять этажность авторы не стали: по их мнению, здания в 15 этажей для этого участка достаточно.

В результате обновлённый проект решено согласовать большинством голосов. Архитекторы отметили, что ЖК выполнен качественно, продуманно и детально. Некоторые эксперты по-прежнему настаивали на увеличении этажности одного из корпусов: так в ЖК появилась бы высотная доминанта. Этот вопрос решено оставить на усмотрение застройщика и согласовать в рабочем порядке.

Каким будет ЖК?

Комплекс будет разноэтажным: три 15-этажки планируют объединить трёхэтажными коммерческими помещениями. При разработке ЖК авторы (кроме "Спич" участие в разработке принимал архитектор Сергей Чобан) опирались на архитектуру, которая окружает площадь Сахарова, а также взяли за основу лучшие подобные комплексы в европейских городах. Фасад здания выполнен из кирпича разных оттенков.

ЖК на площади Сахарова / Фото: архитектурное бюро "Спич", Сергей Чобан

Всего в домах запланировано 214 квартир, в том числе двух- и трёхкомнатные. Согласно проекту, в ЖК будет подземный гараж на 256 автомобилей. Въезд на парковку будет со стороны улицы Мерзликина.

Главной особенностью ЖК служат два коммерческих корпуса: общественные помещения, расположенные как с проспекта Социалистического, так и с улицы Мерзликина. Также в комплексе появится внутренний дворик. Большое внимание уделят озеленению: деревьев и кустарников на данном участке станет больше, чем было раньше.