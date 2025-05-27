Проект из Барнаула претендует на одну из самых престижных премий в сфере недвижимости

Жители города могут поддержать резиденции "Сахаров Парк", проголосовав по ссылке

27 мая 2025, 18:00, ИА Амител erid: 2W5zFJyZKLC

Резиденции "Сахаров Парк" / Фото: ООО "СЗ Домстрой-Барнаул22"

Проект "Сахаров Парк" стал участником ежегодной международной премии за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости. В профессиональной среде "Рекорды рынка недвижимости" – признанная и авторитетная награда, своеобразный "знак качества". В мероприятии принимают участие как столичные, так и региональные проекты. Всего премия включает 19 номинаций и только три доступны для региональных девелоперов.

Во вторник, 27 мая 2025 года, в течение суток по московскому времени есть возможность помочь одному из самых знаковых проектов в Барнауле и проголосовать за резиденции "Сахаров Парк" на сайте премии в номинации № 20 – "Концепция регионального объекта № 1".

Выбор победителя проходит в несколько этапов. На первом проводят народное голосование, когда каждый желающий на сайте может отдать свой голос за понравившийся объект недвижимости. Далее компетентное жюри, в составе которого ведущие эксперты рынка недвижимости России и архитекторы страны, проводит оценку объектов по нескольким параметрам и выбирает победителей.

Резиденции "Сахаров Парк" / Фото: ООО "СЗ Домстрой-Барнаул22"

Резиденции "Сахаров Парк" возводят в центре Барнаула на площади Сахарова – это три 16-этажные башни, которые объединят трехэтажными секциями с жилыми и коммерческими помещениями. В домах запланировали 210 резиденций с 21 уникальной планировкой. В частности, здесь запроектировали двухуровневые урбан-виллы с собственным лифтом, пентхаусы с высокими потолками и видовые резиденции разной площади, подземный высокотехнологичный паркинг, рассчитанный на 273 машино-места.



Проект комплекса "Сахаров Парк" разработало бюро "Спич" под руководством известного российско-немецкого архитектора Сергея Чобана. Он автор более 140 объектов в России, Германии, Италии, ОАЭ. Резиденции в Барнауле – это единственный региональный проект архитектора с мировым именем.Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик – ООО "СЗ Домстрой-Барнаул22".

ИП Андреева Елена Александровна

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