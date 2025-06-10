Проект из Барнаула "Сахаров Парк" стал финалистом статусной премии по недвижимости

Комплекс получил признание на премии "Рекорды рынка недвижимости"

10 июня 2025, 15:00, ИА Амител erid: 2W5zFJpn7aQ

Премия "Рекорды рынка недвижимости" / Фото предоставлены организатором премии

Проект "Сахаров Парк" стал одним из финалистов ежегодной международной премии "Рекорды рынка недвижимости". В профессиональной среде это своего рода "Оскар" за достижения на рынке российской и зарубежной недвижимости.

Барнаульские резиденции "Сахаров Парк" вошли в тройку лидеров категории "Концепция регионального объекта № 1". Это одна из трех номинаций, где могли принимать участие проекты из регионов, остальные 16 были доступны лишь столичным девелоперам. Тем ценнее позиции проекта из Алтайского края.

"Для команды "Сахаров Парка" это признание особенно ценно. Мы верим: архитектура, комфорт и внимание к деталям – не просто стандарты, а философия жизни", – прокомментировали в компании.

Добавим, что в первом этапе премии за номинантов голосовали жители страны. Во втором – оценку объектам давало жюри, ведущие специалисты рынка недвижимости и архитекторы России. Эксперты назвали "Сахаров Парк" "пространством, где сочетаются статус, эстетика и технологии, которые задают новый уровень жизни". Комплекс получил высокие оценки благодаря авторской архитектуре, современной инфраструктуре и высоким стандартам сервиса.

Премия "Рекорды рынка недвижимости" / Фото предоставлены организатором премии

Премиальные резиденции "Сахаров Парк" расположены в самом центре Барнаула. Комплекс включает три 16-этажные башни, соединенные трехэтажными секциями с жилыми и коммерческими помещениями. В проекте предусмотрено 210 резиденций, каждая из которых имеет одну из 21 уникальной планировки. Среди особенностей – двухуровневые урбан-виллы с собственным лифтом, пентхаусы с высокими потолками и видовые квартиры разной площади. Для удобства жильцов спроектирован подземный высокотехнологичный паркинг на 273 машино-места.

Проект разработало архитектурное бюро "Спич" под руководством известного архитектора Сергея Чобана, автора более 140 объектов в России, Германии, Италии и ОАЭ. Резиденции "Сахаров Парк" – это единственный региональный проект Чобана в России.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик – ООО "СЗ Домстрой-Барнаул22".

ИП Андреева Елена Александровна

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