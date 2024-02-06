Проект с призами для семей запустят в Алтайском крае

Участие в нем будет через социальные сети

06 февраля 2024, 17:30, ИА Амител

Семья / Фото: senivpetro / Freepik

В Алтайском крае стартует проект совместных семейных активностей с призами. За выполнение заданий в нем можно собрать коллекцию авторских электронных вкладышей и получать подарки от онлайн-сервисов и магазинов.

Что это за проект?

Проект называется "Всей семьей!". И запустили его в Год семьи, который в 2024 году объявил президент России Владимир Путин. Инициатором проекта выступила общественная организация "Я помогаю детям", а поддержали его федеральные партнеры проекта – АНО ИРИ (Институт развития интернета), АНО "Больше, чем путешествие", компания "Литрес" и другие компании.

Основные активности будут проходить в социальных сетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Главная цель – объединить все поколения семьи в понятной и простой игровой форме, мотивировать больше времени проводить вместе, разнообразить семейный досуг. Участвовать в проекте смогут все российские семьи. Полные и неполные. С папами-мамами, дедушками-бабушками, тетями-дядями и другими родственниками.

И что там надо делать?

Раз в неделю участники будут получать простые задания. Например, вместе приготовить ужин, устроить киносеанс, сходить в театр, поучаствовать в "Лыжне России", заняться другими видами спорта – главное, вместе. Можно вместе изучать историю, отметить какой-либо праздник, отправиться в путешествие, спеть песню, сходить на хоккейный матч, выставку. Спектр активностей очень широк.

После выполнения задания нужно опубликовать фотоотчет в своих соцсетях (ВК/ОК) под специальным хештегом #всейсемьей и #всейсемьей22.

За каждое выполненное задание семья будет получать электронный вкладыш из уникальной коллекции "Семья – это…", созданной специально для проекта российскими художниками-иллюстраторами. Если семья выполнит все задания проекта, она соберет полную коллекцию иллюстраций.

Раз в месяц среди участников будут проводить розыгрыши призов в группах проекта в VK и Одноклассниках.

Как стать участником?

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо пройти простую регистрацию:

Вступить в сообщества проекта: группа проекта в ВК и группа проекта в ОК. Написать в чат-бот проекта о готовности принять участие. Заполнить краткую информацию о себе и своей семье. Следить за новостями в группе и выполнять все задания.

Итоги подведут в марте, самые активные и дружные семьи получат призы.