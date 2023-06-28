Проект застройки Лесного пруда в Барнауле скоро выйдет на новый этап
Заключение могут получить летом, однако в соцсетях проект уже критикуют, а жители близлежащих домов якобы готовы писать петиции против стройки
28 июня 2023, 07:35, ИА Амител
Компания "МДС-Алтай" скоро закончит формирование участка в пойме реки Барнаулки в поселке Кирова. Заключение они могут получить уже летом, однако в соцсетях проект критикуют, а жители близлежащих домов якобы готовы писать петиции против стройки.
Первым внимание к проблеме привлек барнаульский общественник Данил Дегтярев, пишет "Толк". По его словам, она нарушит "гидрологический режим", а сам проект потребует больших денег. Кроме того, многоэтажные дома будущего микрорайона будут задерживать воздушные потоки, менять их направление, что ухудшит ситуацию в старой части Барнаула. Еще одна проблема – вред для природы.
Сам проект сейчас находится в строительной госэкспертизе. Заключение компания должна получить в течение июля-августа 2023 года – таким образом будет юридически создан сам земельный участок. Это позволит приступить к строительству. Сроки работ – три-четыре месяца. Проектом предусмотрено создание подпорной стенки и набережной протяженностью 2,2 км.
Руководитель "МДС-Алтай" Виктор Бубенин заявил, что реализация проекта буксовала, поскольку в регионе отсутствовал уполномоченный орган для данного типа работ. Лишь 15 марта этого года губернатор Томенко наделил этими полномочиями Минстрой Алтайского края.
10:24:41 28-06-2023
Поговаривают люди, видевшие проект, что не ложе пруда застраивать будут, а берег и полосу вдоль реки и территорию прилегающую к бору и обьездной дороге. А там где сейчас болото на месте где мы раньше купались, там какие то непонятки. Что то эти крендели мутят!
12:56:18 28-06-2023
Егор (10:24:41 28-06-2023) Поговаривают люди, видевшие проект, что не ложе пруда застра... Говорят в Москве кур доят!
13:10:22 28-06-2023
Ни какой застройки и так ковш засыпают - наши власти денег в карман и уродовать город могут, расчистите и сделайте парк и зону отдыха.
15:59:45 28-06-2023
гость (13:10:22 28-06-2023) Ни какой застройки и так ковш засыпают - наши власти денег в... И ты будешь в Барнаулке купаться? Уж лучше сразу в очистные полезай, там понажористее будет.
17:06:00 28-06-2023
В советское время был огромный и мегабезопасный пляж для города. Мегабезопасный потому что нет течения и широкая полоса мелководья. Рядом лес, красота. И вот наступила рыночная демократия. Численность населения города практически не увеличилась 601тыс в 1990 и 692тыс сейчас, но город на треть оброс новостройками (не говоря о коттеджных поселках). Но не хватает! Приходится засыпать водоёмы и вырубать леса. Товарищи хватит идти на поводу руки рынка, она ослеплена жаждой денег, пора подумать о людях и о том где и как будут жить дети.