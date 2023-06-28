Проект застройки Лесного пруда в Барнауле скоро выйдет на новый этап

Заключение могут получить летом, однако в соцсетях проект уже критикуют, а жители близлежащих домов якобы готовы писать петиции против стройки

28 июня 2023, 07:35, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Компания "МДС-Алтай" скоро закончит формирование участка в пойме реки Барнаулки в поселке Кирова. Заключение они могут получить уже летом, однако в соцсетях проект критикуют, а жители близлежащих домов якобы готовы писать петиции против стройки.

Первым внимание к проблеме привлек барнаульский общественник Данил Дегтярев, пишет "Толк". По его словам, она нарушит "гидрологический режим", а сам проект потребует больших денег. Кроме того, многоэтажные дома будущего микрорайона будут задерживать воздушные потоки, менять их направление, что ухудшит ситуацию в старой части Барнаула. Еще одна проблема – вред для природы.

Сам проект сейчас находится в строительной госэкспертизе. Заключение компания должна получить в течение июля-августа 2023 года – таким образом будет юридически создан сам земельный участок. Это позволит приступить к строительству. Сроки работ – три-четыре месяца. Проектом предусмотрено создание подпорной стенки и набережной протяженностью 2,2 км.

Руководитель "МДС-Алтай" Виктор Бубенин заявил, что реализация проекта буксовала, поскольку в регионе отсутствовал уполномоченный орган для данного типа работ. Лишь 15 марта этого года губернатор Томенко наделил этими полномочиями Минстрой Алтайского края.