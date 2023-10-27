Проектирование дорог, программная инженерия: АлтГТУ развивает сотрудничество с Китаем

В вузе обучается около тысячи иностранных студентов, из них более сотни – из Китая

27 октября 2023, 14:00, ИА Амител

Андрей Марков и Хуан Минчжон / Фото: пресс-служба АлтГТУ

Алтайский государственный технический университет с официальным визитом посетила делегация Цзянсийского профессионально-технического института транспорта (г. Цзянси, КНР). Ректор АлтГТУ Андрей Марков и ректор института КНР Хуан Минчжон продлили соглашения о сотрудничестве между вузами. Напомним, учебные заведения реализуют совместные образовательные программы по направлениям подготовки "технология проектирования дорог и мостов" и "программная инженерия".

Как работает совместная программа?

Цзянсийский профессионально-технический институт осуществил набор студентов на образовательные программы, а преподаватели АлтГТУ с первого курса ведут некоторые дисциплины онлайн. На третьем курсе китайских студентов зачислят в АлтГТУ.

Учащиеся, успешно закончившие трехлетнее обучение, получат диплом Цзянсийского профессионально-технического института путей сообщения, а после прохождения пятилетнего курса по этим программам – диплом АлтГТУ им. И.И. Ползунова.

















Продление соглашения о сотрудничестве / Фото: пресс-служба АлтГТУ

С кем еще сотрудничает вуз?

По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, в университете действует ряд договоров о сотрудничестве по разным направлениям научной и образовательной деятельности с:

Яньшанским университетом;

университетом Шихэцзы;

Даляньским университетом информатики Neusoft*;

синьцзянскими университетами;

Вэйхайским профессиональным колледжем КНР.

Недавно в АлтГТУ прошли онлайн-переговоры с представителями Цзаочжуанского профессионально-технического института (провинция Шаньдун).

Образовательные организации планируют реализовывать совместные образовательные программы по направлениям подготовки "химическая технология" и "продукты питания". Также китайский институт заинтересован в совместной подготовке специалистов-энергетиков.

"Мы понимаем важность международного сотрудничества. У нас всегда были хорошие связи с китайскими вузами. И я думаю, мы не просто позиционируем себя как международный университет, мы таковым и являемся. В Алтайском государственном техническом университете обучается около тысячи иностранных студентов, из них более сотни приехали к нам из Китая", – подчеркнул Андрей Марков.

В программе визита делегации Цзянсийского профессионально-технического института транспорта – посещение музея АлтГТУ, лабораторных аудиторий и общение со студентами из КНР.

* Neusoft ("Ньюсофт")