Проектирование дорог, программная инженерия: АлтГТУ развивает сотрудничество с Китаем
В вузе обучается около тысячи иностранных студентов, из них более сотни – из Китая
27 октября 2023, 14:00, ИА Амител
Алтайский государственный технический университет с официальным визитом посетила делегация Цзянсийского профессионально-технического института транспорта (г. Цзянси, КНР). Ректор АлтГТУ Андрей Марков и ректор института КНР Хуан Минчжон продлили соглашения о сотрудничестве между вузами. Напомним, учебные заведения реализуют совместные образовательные программы по направлениям подготовки "технология проектирования дорог и мостов" и "программная инженерия".
Как работает совместная программа?
Цзянсийский профессионально-технический институт осуществил набор студентов на образовательные программы, а преподаватели АлтГТУ с первого курса ведут некоторые дисциплины онлайн. На третьем курсе китайских студентов зачислят в АлтГТУ.
Учащиеся, успешно закончившие трехлетнее обучение, получат диплом Цзянсийского профессионально-технического института путей сообщения, а после прохождения пятилетнего курса по этим программам – диплом АлтГТУ им. И.И. Ползунова.
С кем еще сотрудничает вуз?
По словам ректора АлтГТУ Андрея Маркова, в университете действует ряд договоров о сотрудничестве по разным направлениям научной и образовательной деятельности с:
- Яньшанским университетом;
- университетом Шихэцзы;
- Даляньским университетом информатики Neusoft*;
- синьцзянскими университетами;
- Вэйхайским профессиональным колледжем КНР.
Недавно в АлтГТУ прошли онлайн-переговоры с представителями Цзаочжуанского профессионально-технического института (провинция Шаньдун).
Образовательные организации планируют реализовывать совместные образовательные программы по направлениям подготовки "химическая технология" и "продукты питания". Также китайский институт заинтересован в совместной подготовке специалистов-энергетиков.
"Мы понимаем важность международного сотрудничества. У нас всегда были хорошие связи с китайскими вузами. И я думаю, мы не просто позиционируем себя как международный университет, мы таковым и являемся. В Алтайском государственном техническом университете обучается около тысячи иностранных студентов, из них более сотни приехали к нам из Китая", – подчеркнул Андрей Марков.
В программе визита делегации Цзянсийского профессионально-технического института транспорта – посещение музея АлтГТУ, лабораторных аудиторий и общение со студентами из КНР.
* Neusoft ("Ньюсофт")
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