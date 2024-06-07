Проектировщика нового аэропорта ищут в Горно-Алтайске

Стоимость контракта составляет 165,2 млн рублей

07 июня 2024, 11:20, ИА Амител

Аэропорт / Фото: pxhere.com/ru/photo/223

Аэропорт Горно-Алтайска объявил конкурс на разработку проекта и сметы строительства нового терминала. Об этом сообщает издание "Коммерсант".

В рамках конкурса участникам предстоит провести инженерные изыскания, подготовить необходимую документацию и разработать проект.

В техническом задании содержится конфиденциальная информация, поэтому подробное описание работ будет представлено участникам после подписания соглашения о неразглашении.

Стоимость контракта составляет 165,2 миллиона рублей.

Весной этого года в аэропорту Горно-Алтайска сменилось руководство. Новым директором стал Владимир Куликов. Это произошло после того, как глава Сбера Герман Греф объявил о покупке 60% акций аэропорта у АФК "Система". Таким образом, банк получил полный контроль над воздушной гаванью. Греф также рассказал о планах сделать аэропорт международным и построить новый терминал.