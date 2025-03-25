Проезд для большегрузов ограничат в Алтайском крае

Мера затронет почти 300 дорог

25 марта 2025, 10:50, ИА Амител

Фото: Olga Dudareva / unsplash.com

В Алтайском крае с 7 апреля по 6 мая введут ограничения на проезд грузовиков почти на 300 региональных и межмуниципальных дорогах, сообщили в Министерстве транспорта региона.

Такую меру вводят, чтобы сохранить дороги во время весеннего паводка, когда переувлажнение грунта снижает их несущую способность.

Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения. В то же время мера не распространяется на пассажирские перевозки, провоз международных грузов, пищевых продуктов, проезд дорожной и спецтехники.

Для информирования водителей на период введения ограничения на дорогах установят соответствующие знаки.

Разрешение на передвижение крупногабаритного транспорта можно получить на сайте ФКУ "Росдормониторинг", отмечают в ведомстве.