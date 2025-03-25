Проезд для большегрузов ограничат в Алтайском крае
Мера затронет почти 300 дорог
25 марта 2025, 10:50, ИА Амител
В Алтайском крае с 7 апреля по 6 мая введут ограничения на проезд грузовиков почти на 300 региональных и межмуниципальных дорогах, сообщили в Министерстве транспорта региона.
Такую меру вводят, чтобы сохранить дороги во время весеннего паводка, когда переувлажнение грунта снижает их несущую способность.
Запрет коснется транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн, не имеющих специального разрешения. В то же время мера не распространяется на пассажирские перевозки, провоз международных грузов, пищевых продуктов, проезд дорожной и спецтехники.
Для информирования водителей на период введения ограничения на дорогах установят соответствующие знаки.
Разрешение на передвижение крупногабаритного транспорта можно получить на сайте ФКУ "Росдормониторинг", отмечают в ведомстве.
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