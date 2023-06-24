НОВОСТИТранспорт

Проезд по алтайской трассе возобновили после локализации пожара

Нельзя было проехать от села Новоегорьевского до села Волчиха

24 июня 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возобновили движение по дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области от села Новоегорьевского до села Волчиха, сообщили в региональном Минтрасе.

Меру вводили из-за крупного лесного пожара в Егорьевском районе. Накануне его локализовали на площади почти 10 тысяч гектаров.

Сейчас огнеборцам предстоит полностью ликвидировать возгорание.

Транспорт Дороги Лесной пожар
Читайте также в сюжете: Лесной пожар в Егорьевском районе

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

18:46:01 24-06-2023

Ну вот опять повезло с дождем. Сейчас главное добить все возгорания.

  -4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Волк

20:05:20 24-06-2023

Дорога не та

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров