Проезд по алтайской трассе возобновили после локализации пожара

Нельзя было проехать от села Новоегорьевского до села Волчиха

24 июня 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае возобновили движение по дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области от села Новоегорьевского до села Волчиха, сообщили в региональном Минтрасе.

Меру вводили из-за крупного лесного пожара в Егорьевском районе. Накануне его локализовали на площади почти 10 тысяч гектаров.

Сейчас огнеборцам предстоит полностью ликвидировать возгорание.