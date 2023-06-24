Проезд по алтайской трассе возобновили после локализации пожара
Нельзя было проехать от села Новоегорьевского до села Волчиха
24 июня 2023, 18:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае возобновили движение по дороге Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области от села Новоегорьевского до села Волчиха, сообщили в региональном Минтрасе.
Меру вводили из-за крупного лесного пожара в Егорьевском районе. Накануне его локализовали на площади почти 10 тысяч гектаров.
Сейчас огнеборцам предстоит полностью ликвидировать возгорание.
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18:46:01 24-06-2023
Ну вот опять повезло с дождем. Сейчас главное добить все возгорания.
20:05:20 24-06-2023
Дорога не та