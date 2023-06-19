Проезд по двум алтайским трассам перекроют из-за военных

Ограничения затронут все виды транспорта

19 июня 2023, 12:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае 19 июня перекроют две трассы из-за военных учений сообщили в ГУ МВД региона.

Ограничения для всех видов транспорта введут с 18:00 до 21:00 на следующих участках:

н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;

н.п. Полковниково – н.п. Кытманово.

Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.