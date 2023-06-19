Проезд по двум алтайским трассам перекроют из-за военных
Ограничения затронут все виды транспорта
19 июня 2023, 12:30, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Алтайском крае 19 июня перекроют две трассы из-за военных учений сообщили в ГУ МВД региона.
Ограничения для всех видов транспорта введут с 18:00 до 21:00 на следующих участках:
- н.п. Полковниково – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Контошино;
- н.п. Полковниково – н.п. Кытманово.
Маршрут и время сопровождения военной техники при этом могут быть изменены. Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к сложившимся обстоятельствам.
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