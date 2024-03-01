Предложение с более низкой стоимостью будет действительно для пользователей карт "Мир"

01 марта 2024, 11:00, ИА Амител erid: LjN8Jw3DP

Бесконтактная оплата проезда / Фото: пресс-служба платежной системы "Мир"

С 1 марта по 30 июня 2024 года в общественном транспорте Республики Алтай можно получить скидку. На протяжении четырех месяцев при оплате проезда с помощью карты "Мир", загруженной в смартфон, скидка составит 5 рублей за каждую поездку.

Как совершать поездки с выгодой?

Для этого жителям республики необходимо привязать карту "Мир" к одному из платежных приложений, таких как Mir Pay или Samsung Pay, которые поддерживают устройства на платформе Android. И, что важно, смартфон должен быть с функцией бесконтактной оплаты (через технологию беспроводной передачи данных NFC). Скидка не действует при использовании пластиковой банковской карты.

На какой вид транспорта распространяется предложение?

Предложение действует в автобусах, в которых есть терминалы бесконтактной оплаты. Их в республике насчитывают около 140. Заплатить со скидкой можно, просто поднеся смартфон к валидатору. После этого необходимо дождаться появления подтверждающего уведомления на экране телефона.

"Мы предлагаем жителям региона не просто оплачивать проезд одним касанием смартфона, но и получать приятный бонус в виде скидки. Уверена, предложение будет пользоваться спросом, ведь ежемесячно пассажиры совершают около 1,3 млн поездок в общественном транспорте", – рассказала директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы "Мир" Мария Точилова.По ее словам, скидка применятся автоматически при оплате проезда смартфоном с привязанной картой "Мир". Для этого даже не обязательно наличие интернета. Например, сервис Mir Pay в момент оплаты не требует подключения к сети.

Проверить, сколько в итоге списали денег, можно в мобильном приложении своего банка или получив от него соответствующее push- или СМС-уведомление.

Какие карты участвуют в акции?

Акция распространяется на все карты "Мир", включая виртуальные, оформленные не в банке, а через интернет. Основное условие для получения скидки – оплата смартфоном.

"На сегодня все маршруты оборудованы терминалами – валидаторами, чтобы обеспечить всех участников акции возможностью сэкономить", – отметила заместитель министра регионального развития Республики Алтай Жанна Ватутина.

Кстати, всего в регионе существует 38 маршрутов общественного транспорта. Пассажиров перевозят 39 индивидуальных предпринимателей на 139 автобусах разной вместимости.

Узнать подробнее об условиях предоставления скидки на поездки и список маршрутов, участвующих в акции, можно на сайте www.privetmir.ru и в приложении "Привет!".

АО "НСПК"

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