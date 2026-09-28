Профилактика вместо ремонта. Как сберечь автоматическую коробку передач

ATF Expert предлагает комплексную замену и диагностику в Барнауле

28 сентября 2026, 10:00, ИА Амител erid: 2W5zFGkuH3X

ATF Expert / Фото: из архива "АТФ Эксперт", сентябрь 2026 года

Автоматическая коробка передач — один из самых сложных и дорогих узлов автомобиля. Многие водители вспоминают о ее обслуживании только тогда, когда появляются рывки, задержки при переключении или посторонние звуки. По статистике, автовладелец меняет масло в АКПП примерно раз в пять лет, хотя в двигателе жидкость обновляют не реже чем через 10 тысяч километров. Рассказываем, почему замена масла в АКПП — не просто техническое обслуживание, а инвестиция в ресурс автомобиля.

Почему важна правильная замена?

Масло в автоматической трансмиссии — не просто смазка. Оно работает как рабочая жидкость гидросистемы, передает давление и обеспечивает функционирование множества компонентов коробки. Со временем жидкость стареет, теряет свойства и накапливает продукты износа. По данным производителей трансмиссий Aisin ("Айсин") и ZF ("ЗедЭф"), уже к 60 тыс. км в масле скапливается значительное количество абразива, ускоряющего износ деталей.

Просто слить часть масла и долить новое — не всегда достаточно. Конструкция многих АКПП позволяет удалить при сливе лишь часть жидкости. Производители рекомендуют комплексную процедуру: диагностику, слив отработанного масла, снятие и замена поддона, замену или очистку фильтра, залив новой жидкости аппаратом, который вытесняет старое масло из всех элементов системы, выставление уровня и необходимые настройки.

Замена масла в ATF Expert / Фото: из архива "АТФ Эксперт", сентябрь 2026 года

Где можно заменить масло в АКПП в Барнауле?

В сети ATF Expert ("АТФ Эксперт") применяют профессиональное масло AT Special Max ("АТ Спешал Макс"), разработанное специально для автоматических трансмиссий. Это масло последнего поколения, произведенное в Сингапуре на заводе Repsol ("Репсол").

ATF Expert — федеральная сеть по обслуживанию АКПП с более чем 50 филиалами по стране. Теперь ее представительство открыли и в Барнауле на проспекте Строителей, 143. Специалисты прошли обучение в центре ATF Expert и имеют допуск к базе практически всех видов автоматических трансмиссий.

Своевременное обслуживание АКПП — реальная экономия. Ремонт после серьезного износа может обойтись в разы дороже профилактики. Доверьте заботу о трансмиссии профессионалам.

ATF Expert

Адрес: г. Барнаул, пр. Строителей, 143 (вход в автосервис "Свой")

Тел.: +7 (3852) 723-723ИП Ситников А.А.

Реклама