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Профильная смена "Движения первых" пройдет в Алтайском крае

Ее посетят 350 участников со всего региона

12 августа 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 13 по 19 августа пройдет первая профильная смена для участников "Движения первых". 350 человек разделят на отряды, название которых символизирует богатство края. 

Отряды получат названия: "Лесной", "Полевой", "Горный", "Степной" "Озерный", "Речной", "Медовый", "Солнечный", "Рудный", "Ягодный".

Участники смены будут развивать полезные навыки, а также практиковаться в творчестве и спорте.

Торжественное открытие состоится на территории лагеря "Юность" 13 августа.

Алтайский край

Комментарии 4

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Гость

11:10:51 12-08-2023

Лесной, Полевой, Речной, Озерный это названия лагерей Артека.

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Гость

13:59:53 12-08-2023

чудесное время!!! мы так счастливо и радостно никогда не жили, спасибо ,что партия заботится о нас, устраивая нам праздники и профильные отряды, а мы в благодарность не подведем!!! все как один будем вместе за руки вокруг нашего руководства!!!

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Гость1

16:51:34 12-08-2023

Движение первых, волонтеры, юнармейцы, народный фронт, общественная палата, молодая гвардия, и т.д. и т.п. Сразу всех и не вспомнишь, но результат по моему нол.

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Гость

21:32:48 12-08-2023

Богатства края символизируют названия "теплодающий", "васперевозящий", "энергетический", "водоканальный"

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