Профильная смена "Движения первых" пройдет в Алтайском крае

Ее посетят 350 участников со всего региона

12 августа 2023, 11:10, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае с 13 по 19 августа пройдет первая профильная смена для участников "Движения первых". 350 человек разделят на отряды, название которых символизирует богатство края.

Отряды получат названия: "Лесной", "Полевой", "Горный", "Степной" "Озерный", "Речной", "Медовый", "Солнечный", "Рудный", "Ягодный".

Участники смены будут развивать полезные навыки, а также практиковаться в творчестве и спорте.

Торжественное открытие состоится на территории лагеря "Юность" 13 августа.