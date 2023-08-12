Профильная смена "Движения первых" пройдет в Алтайском крае
Ее посетят 350 участников со всего региона
12 августа 2023, 11:10, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае с 13 по 19 августа пройдет первая профильная смена для участников "Движения первых". 350 человек разделят на отряды, название которых символизирует богатство края.
Отряды получат названия: "Лесной", "Полевой", "Горный", "Степной" "Озерный", "Речной", "Медовый", "Солнечный", "Рудный", "Ягодный".
Участники смены будут развивать полезные навыки, а также практиковаться в творчестве и спорте.
Торжественное открытие состоится на территории лагеря "Юность" 13 августа.
11:10:51 12-08-2023
Лесной, Полевой, Речной, Озерный это названия лагерей Артека.
13:59:53 12-08-2023
чудесное время!!! мы так счастливо и радостно никогда не жили, спасибо ,что партия заботится о нас, устраивая нам праздники и профильные отряды, а мы в благодарность не подведем!!! все как один будем вместе за руки вокруг нашего руководства!!!
16:51:34 12-08-2023
Движение первых, волонтеры, юнармейцы, народный фронт, общественная палата, молодая гвардия, и т.д. и т.п. Сразу всех и не вспомнишь, но результат по моему нол.
21:32:48 12-08-2023
Богатства края символизируют названия "теплодающий", "васперевозящий", "энергетический", "водоканальный"