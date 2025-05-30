Со слов медиков, следующие недели станут решающими в вопросе выхода режиссера из комы

30 мая 2025, 18:35, ИА Амител

Тигран Кеосаян / Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российский режиссер и телеведущий Тигран Кеосаян находится в коме уже пятый месяц. Его состояние по-прежнему остается тяжелым, однако медики отмечают, что в последнее время наблюдаются улучшения в работе некоторых систем организма. Об этом сообщает издание "Интересная Россия".

Со слов врачей, некоторые осложнения, связанные с длительным пребыванием Кеосаяна в коме, удалось свести к минимуму. Но говорить о его полном восстановлении пока преждевременно.

"Мы делаем все возможное, чтобы поддерживать стабильное состояние пациента. Наблюдаются небольшие улучшения в работе некоторых систем организма, но прогноз остается осторожным", – прокомментировал один из лечащих врачей на условиях анонимности.

Специалисты подчеркивают, что кома Тиграна Кеосаяна – результат сложного сочетания факторов, в числе которых и клиническая смерть, которую режиссер перенес в декабре 2024 года. Точные причины такого состояния до сих пор не разглашаются.

В лечении телеведущего врачи используют передовые методы нейрореабилитации, включая стимуляцию мозга и поддержку жизненно важных функций организма. Однако специалисты все же подчеркивают, что восстановление после длительной комы – сложный и непредсказуемый процесс.

"Кома – это не просто "выключение" организма, а сложное состояние, при котором мозг пытается справиться с повреждениями. Каждый случай уникален, и в случае с Тиграном мы видим, что его организм обладает определенным ресурсом для борьбы", – дал комментарий изданию нейрохирург Алексей Иванов.

Пока прогнозы врачей сдержанные, но небольшие улучшения в состоянии Кеосаяна дают медикам повод для осторожного оптимизма. Специалисты также отмечают, что следующие недели будут решающими: шансы на выход из комы вырастут, если организм продолжит восстановление. Но вместе с этим врачи добавляют, что даже в случае успеха реабилитация может занять месяцы или годы.

О том, что Тигран Кеосаян впал в кому, стало известно 9 января 2025 года. При этом режиссера госпитализировали еще в декабре 2024-го. Ранее телеведущий перенес два инфаркта: в 2008 и 2010 годах. Сердечные проблемы также стали причиной нынешней госпитализации: именно они привели режиссера к клинической смерти и последующей коме.