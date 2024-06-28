Программа "Единой России" "Готов к санитарной обороне" стартует по всей стране
Первую помощь должны уметь оказывать все жители, уверены в партии
28 июня 2024, 12:10, ИА Амител
Как сообщает сайт er.ru, "Единая Россия" запустила программу "Готов к санитарной обороне". Это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.
В программу войдут рекомендации по действиям при ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях, рассказал куратор обучения, депутат Госдумы, ветеран СВО Дмитрий Хубезов.
"В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьезный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берем от них лучшее и существенно расширяем", – отметил Хубезов.
В качестве преподавателей "Единая Россия" привлекла специалистов Минздрава, центров медицины катастроф и волонтеров-медиков. На первом этапе программы "Готов к санитарной обороне" партия проведет обучение навыкам оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих.
"Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию", – заключил Дмитрий Хубезов.
Напомним, ЕР уже проводит обучение первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах: Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях и Мордовии. Также занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома ЕР были организованы в Москве.
13:17:40 28-06-2024
химбиозащите --- офигеть, не оптимистичная новость
13:56:01 28-06-2024
Два года назад вы все ржали над хохлами, когда они у себя подобным начинали заниматься. А теперь ЕР стартует по всей стране.
15:53:44 28-06-2024
Плохая новость
16:14:15 28-06-2024
Это явно не способствует росту демографии