Первую помощь должны уметь оказывать все жители, уверены в партии

28 июня 2024, 12:10, ИА Амител

Фото: пресс-служба "Единой России"

Как сообщает сайт er.ru, "Единая Россия" запустила программу "Готов к санитарной обороне". Это расширенное обучение первой помощи, навыкам само- и взаимопомощи при травмах, ранениях и несчастных случаях, химбиозащите с последующим выпуском инструкторов, которые будут получать значки за подготовку других людей.

В программу войдут рекомендации по действиям при ЧС, наполнению тактических аптечек препаратами и медицинскими изделиями, зарекомендовавшими себя в боевых условиях, рассказал куратор обучения, депутат Госдумы, ветеран СВО Дмитрий Хубезов.

"В мирной жизни это обучение крайне актуально. У нас есть серьезный опыт Белгородской области, где курсы первой помощи очень востребованы. Мы берем от них лучшее и существенно расширяем", – отметил Хубезов.

Фото: пресс-служба "Единой России"

В качестве преподавателей "Единая Россия" привлекла специалистов Минздрава, центров медицины катастроф и волонтеров-медиков. На первом этапе программы "Готов к санитарной обороне" партия проведет обучение навыкам оказания первой помощи представителей силовых ведомств, учителей ОБЖ, госслужащих.

"Нас этому учат в школе, нас этому учат в институте, нас этому учат в автошколе. Но на практике никто этого делать не умеет. Наш курс исправит ситуацию", – заключил Дмитрий Хубезов.

Напомним, ЕР уже проводит обучение первой помощи и тактической медицине в пилотных регионах: Брянской, Курской, Белгородской, Смоленской, Иркутской областях и Мордовии. Также занятия по тактической медицине для депутатов Госдумы, сенаторов и сотрудников центрального исполкома ЕР были организованы в Москве.

Фото: пресс-служба "Единой России"