Материнский капитал продлят до 2030 года и продолжат индексировать

С февраля 2025 года россияне смогут получить 676 тыс. рублей за рождение первого ребенка

19 декабря 2024, 12:37, ИА Амител

Деньги / Фото: amic.ru

18 декабря правительство РФ обсудило правки в законодательство, связанные с материнским капиталом и его индексацией. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Программу материнского капитала продлят до 2030 года включительно, а ближайшее его повышение будет в феврале.

"Пролонгация действующей программы до 2030 года позволит поддержать еще почти 5 млн семей", – заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

С февраля 2025 года размер материнского капитала составит более 676 тыс. руб. на первого ребенка. На второго и последующих детей он превысит 893 тыс. руб. За все время существования программы было выдано свыше 14 млн сертификатов.

В 2024 году сумма материнского капитала на первого ребенка составляет 631 тыс. руб. и 833 тыс. руб. при рождении второго. Минфин выделит порядка 1,7 трлн руб. на материнский капитал в рамках проекта федерального бюджета на 2025-2027 годы. Эту сумму будут ежегодно индексировать с учетом инфляции.