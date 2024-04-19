Программу развития беспилотников разработают в Алтайском крае
Она позволит покупать дроны для нужд системы образования, природоохранной деятельности, сельского хозяйства
19 апреля 2024, 18:40, ИА Амител
Зампред краевого правительства Александр Климин провел первое совещание рабочей группы по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.
В рамках реализации нового Нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" принятие регпрограммы позволит краю покупать дроны для нужд системы образования, природоохранной деятельности, сельского хозяйства и развивать собственные современные технологии.
"Наша задача - максимально найти себя в нацпроекте: не только поддерживать развитие спроса на продукцию на территории края, но также заниматься технологическими разработками, сборкой летательных аппаратов, применением их в различных отраслях края", - отметил Александр Климин.
Несмотря на то, что в Алайском крае нет серийных производителей беспилотников, ряд промышленных предприятий уже изучают возможности для производства различных комплектующих.
Региональная программа также будет предусматривать подготовку кадров для управления дронами.
19:44:33 19-04-2024
С дронами понятно. В масштабах страны огромная не занятая ниша. В край наш цивилизация идёт медленно, поэтому займут места "саои". Я так поняла, что специальных познаний в электронике лля оператора БПЛА не требуется, только базовые курсы.
19:52:32 19-04-2024
Вначале все запретили, а теперь решили развивать.
19:53:16 19-04-2024
Зачем для этого какая то программа?
21:28:17 19-04-2024
Для сельского хозяйства пусть будут, а для системы образования то как помогут беспилотники??? Знания доставлять? Отстаньте уже от образования своими "передовыми" технологиями.
02:57:32 20-04-2024
Во идиоты. На передовой в окопах в взводах ротах батальонах полках дивизиях и т.д. и зоне действий не хватает беспилотников что непозволяет в их структуре сформировать расчеты отделения взводы роты батальоны полки и т.д. беспилотников а они на миллиарды принимают программы беспилотников для гражданских на хрен никому не нужных игрушек. Разве это не вредительство, саботаж и предательство?????
09:02:57 21-04-2024
Надо в крае создавать конечный продукт, а не только изготавливать комплектующие.По-имоему, все необходимые предприятия у нас есть, могущие изготавливать и комплектующие и производить конечную сборку, проводить необходимые испытания, которых будет достаточно много и не только летные.А кто-то должен в крае разработать ТТЗ, согласованный со всеми заинтересованными заказчиками конечной аппаратуры, особенно, если БПЛА будут изготавливаться и для военных целей. Но лучше ,наверно, БПЛА для хозяйственных целей и БПЛА для военных целей.