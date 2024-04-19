Программу развития беспилотников разработают в Алтайском крае

Она позволит покупать дроны для нужд системы образования, природоохранной деятельности, сельского хозяйства

19 апреля 2024, 18:40, ИА Амител

Фото: Пресс-служба правительства Алтайского края

Зампред краевого правительства Александр Климин провел первое совещание рабочей группы по развитию беспилотных авиационных систем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации.

В рамках реализации нового Нацпроекта "Беспилотные авиационные системы" принятие регпрограммы позволит краю покупать дроны для нужд системы образования, природоохранной деятельности, сельского хозяйства и развивать собственные современные технологии.



"Наша задача - максимально найти себя в нацпроекте: не только поддерживать развитие спроса на продукцию на территории края, но также заниматься технологическими разработками, сборкой летательных аппаратов, применением их в различных отраслях края", - отметил Александр Климин.



Несмотря на то, что в Алайском крае нет серийных производителей беспилотников, ряд промышленных предприятий уже изучают возможности для производства различных комплектующих.



Региональная программа также будет предусматривать подготовку кадров для управления дронами.