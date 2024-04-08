Прогулка по Юпитеру и квесты: в Барнауле пройдет увлекательная космическая выставка

Приходите всей семьей, будет весело

08 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K41Jm

Выставка "Твой космос" / Фото предоставлено организатором

Хотели бы оказаться за пультом управления космического корабля, увидеть Землю из космоса или прогуляться по Юпитеру? Тогда приходите в ТВК "Гранд Арена" на увлекательную выставку "Твой космос", которая продлится с 20 апреля по 19 мая 2024 года. Интересно будет всей семье.

Вжух, и вы в космосе

Почувствовать себя космонавтом, ощутить всплеск адреналина и с головой погрузиться в неизведанные ранее эмоции поможет гироскоп. А современный аттракцион Vortex* закружит в космическом вихре и подарит массу впечатлений.

Ведь это правда космос – пройтись по поверхности Юпитера в космических гравитационных ботинках или по поверхности Луны (тут все зависит от вашей фантазии) прямо в торговом центре. Специальная трасса позволит ощутить силу гравитации на самой большой планете в Солнечной системе.

На выставке вы также сможете:

узнать свой вес на разных планетах;

принять участие в оживлении гуманоида;

почувствовать себя пилотом космического корабля.

Билеты полного дня

В билет на целый день уже входит:

тренировка астронавта на космическом гироскопе;

VR*-квесты в новой реальности;

прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;

испытание симулятором космических кораблей – Vortex;

три разные интерактивные проекции;

инопланетные экспонаты и артефакты.

Выставка "Твой космос" / Фото предоставлены организатором

Купив билет, вы сможете входить и выходить с выставки неограниченное количество раз в течение всего дня.

Узнать подробнее и купить билет можно по телефону +7 (900) 469-27-05 или на сайте.

Выставка "Твой космос"

Адрес: Барнаул, ТВК "Гранд Арена" (Павловский тракт, 180)

Тел: +7 (900) 469-27-05

Режим работы: с 20 апреля по 19 мая 2024 года, чт-вт – с 11:00 до 20:00, ср – выходной

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*Vortex ("Вортекс"); VR ("ВиАр").

Дети до трех лет включительно проходят бесплатно. Возрастное ограничение 0+.

ИП Погребной Семен Олегович

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