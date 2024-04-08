Прогулка по Юпитеру и квесты: в Барнауле пройдет увлекательная космическая выставка
Приходите всей семьей, будет весело
08 апреля 2024, 09:00, ИА Амител erid: LjN8K41Jm
Хотели бы оказаться за пультом управления космического корабля, увидеть Землю из космоса или прогуляться по Юпитеру? Тогда приходите в ТВК "Гранд Арена" на увлекательную выставку "Твой космос", которая продлится с 20 апреля по 19 мая 2024 года. Интересно будет всей семье.
Вжух, и вы в космосе
Почувствовать себя космонавтом, ощутить всплеск адреналина и с головой погрузиться в неизведанные ранее эмоции поможет гироскоп. А современный аттракцион Vortex* закружит в космическом вихре и подарит массу впечатлений.
Ведь это правда космос – пройтись по поверхности Юпитера в космических гравитационных ботинках или по поверхности Луны (тут все зависит от вашей фантазии) прямо в торговом центре. Специальная трасса позволит ощутить силу гравитации на самой большой планете в Солнечной системе.
На выставке вы также сможете:
- узнать свой вес на разных планетах;
- принять участие в оживлении гуманоида;
- почувствовать себя пилотом космического корабля.
Билеты полного дня
В билет на целый день уже входит:
- тренировка астронавта на космическом гироскопе;
- VR*-квесты в новой реальности;
- прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией;
- испытание симулятором космических кораблей – Vortex;
- три разные интерактивные проекции;
- инопланетные экспонаты и артефакты.
Купив билет, вы сможете входить и выходить с выставки неограниченное количество раз в течение всего дня.
Узнать подробнее и купить билет можно по телефону +7 (900) 469-27-05 или на сайте.
Выставка "Твой космос"
Адрес: Барнаул, ТВК "Гранд Арена" (Павловский тракт, 180)
Тел: +7 (900) 469-27-05
Режим работы: с 20 апреля по 19 мая 2024 года, чт-вт – с 11:00 до 20:00, ср – выходной
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*Vortex ("Вортекс"); VR ("ВиАр").
Дети до трех лет включительно проходят бесплатно. Возрастное ограничение 0+.
ИП Погребной Семен ОлеговичРеклама
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