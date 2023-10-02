Прохладно, без осадков. О погоде в Алтайском крае 2 октября

В регионе постепенно холодает

02 октября 2023, 06:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

С приходом октября в Алтайском крае начинает постепенно снижаться температура. О том, как начнется рабочая неделя, рассказали в региональном Гидрометцентре.

В регионе температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер северный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Без осадков.

Ветер северный, 2-7 м/с.