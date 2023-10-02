Прохладно, без осадков. О погоде в Алтайском крае 2 октября
В регионе постепенно холодает
02 октября 2023, 06:01, ИА Амител
Фото: pxhere.com
С приходом октября в Алтайском крае начинает постепенно снижаться температура. О том, как начнется рабочая неделя, рассказали в региональном Гидрометцентре.
В регионе температура воздуха составит от +11 до +16 градусов. Осадков не ожидается.
Ветер северный, 2-7 м/с, местами по югу порывы до 12 м/с.
В Барнауле столбики термометров покажут от +11 до +13 градусов. Без осадков.
Ветер северный, 2-7 м/с.
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