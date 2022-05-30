11-летний ребенок за рулем автомобиля сбил водителя мопеда в Барнауле

Стали известны подробности аварии с участием водителя мопеда в Барнауле. Информацию опубликовали в сообществе «Инцидент Барнаул».

«Предварительно установлено, что несовершеннолетний водитель 2010 г.р., управляя автомобилем Toyota Corolla, двигаясь по второстепенной дороге, не уступил дорогу транспортному средству, приближающемуся по главной, и совершил столкновение с мопедом Racer под управлением водителя — мужчины 1986 г.р.», — рассказали в региональном ГИБДД.

В результате аварии водителя мопеда доставили в больницу.

Ранее информация об этом происшествии появилась в социальных сетях.