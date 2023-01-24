11 пожарных участвовали в тушении горящего Peugeot в Барнауле
Инцидент случился на проспекте Космонавтов
24 января 2023, 16:01, ИА Амител
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле пожарные потушили вспыхнувший Peugeot 307, сообщили в телеграм-канале МЧС по Алтайскому краю.
Машина загорелась утром 24 января на проспекте Космонавтов. На месте ЧП работало 11 человек и 2 автоцистерны.
Пожар потушили на площади 5 квадратных метров. Повреждены кузов, салон и моторный отсек.
Возможной причиной случившегося стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.
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