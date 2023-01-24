11 пожарных участвовали в тушении горящего Peugeot в Барнауле

Инцидент случился на проспекте Космонавтов

24 января 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

В Барнауле пожарные потушили вспыхнувший Peugeot 307, сообщили в телеграм-канале МЧС по Алтайскому краю.

Машина загорелась утром 24 января на проспекте Космонавтов. На месте ЧП работало 11 человек и 2 автоцистерны.

Пожар потушили на площади 5 квадратных метров. Повреждены кузов, салон и моторный отсек.

Возможной причиной случившегося стала неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.