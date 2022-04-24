12-летний мальчик получил сотрясение мозга во время лечения в детской горбольнице Рубцовска

12-летний подросток получил сотрясение мозга во время лечения в детской городской больнице Рубцовска. Об этом рассказала мать ребёнка в паблике «Инцидент Рубцовск».

По словам женщины, мальчика избил 15-летний подросток.

«После этого инцидента я забрала сына домой. Через два часа ему стало плохо. Мы вызвали скорую помощь и полицию. После мы с диагнозом сотрясение головного мозга попали в нейрохирургию в городскую больницу № 1», — рассказала она.

Рубцовчанка также отметила, что в больнице никто из врачей не смог объяснить ей, что произошло. Узнать подробности удалось только со слов сына.

«Только со слов сына мне стало понятно о случившемся. Никто из медперсонала ничего не предпринял. Больно и страшно за такую бесчеловечность», — пожаловалась жительница Рубцовска.