12 россиян застряли на трассе в метель близ границы Алтайского края

Заложниками непогоды стали 12 человек, в том числе двое детей

06 января 2023, 16:55, ИА Амител

Фото с места ЧП/ Фото: gov.kz

12 россиян в снежный буран застряли на трассе Усть-Каменогорск — Шемонаиха — граница РФ в Восточно-Казахстанской области близ границ России и Алтайского края. Об этом рассказали в пресс-службе областного департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС ВКО).

Спасатели успели помочь застрявшим на трассе россиянам. Они добрались до места на высокопроходимом автомобиле «Трэкол», эвакуировали 12 человек, двое из которых дети. Людей разместили в гостинице города Шемонаиха, там им предоставили пищу и кровать.

Сообщество «Инцидент Барнаул» пишет, что россияне ехали из Усть-Каменогорска в Россию, но в какой-то момент дорогу замело так сильно, что автомобили просто не смогли двигаться дальше.

Сейчас в Восточно-Казахстанской области остаются закрытыми 15 дорог. В Алтайском крае, который находится рядом, погодные условия также сложные. Ситуация на трассах осложняется слабой видимостью и снежными завалами. Движение затруднено на бийской и рубцовской трассах, на дороге Барнаул — Калманка, Горно-Алтайск — Бийск и на других дорогах. Несколько трасс всё ещё остаются закрытыми.