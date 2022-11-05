13 человек погибли в результате пожара в развлекательном центре в России

13 человек погибли в результате пожара в развлекательном центре «Полигон» в Костроме. Об этом сообщает ТАСС.

По предварительным данным, в клубе произошла драка, в ходе которой один из её участников запустил пиротехнику, что привело к возгоранию. Мужчина объявлен в розыск.

В тушении пожара задействовали 50 человек и 20 единиц техники. Следователи возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

На месте происшествия работает следственная группа.