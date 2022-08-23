14-летний подросток без шлема врезался в иномарку в Барнауле

Несовершеннолетний водитель мопеда пострадал в пригороде Барнаула при столкновении с иномаркой, сообщает «Инцидент Барнаул» со ссылкой на ГИБДД города.

Авария случилась 22 августа в 10:30 в селе Лебяжье у дома № 163 по улице Центральной.

67-летний водитель Mitsubishi Outlander при начале движения и развороте не уступил дорогу и совершил столкновение с попутным мопедом Yamaha под управлением 14-летнего школьника.

«Мальчик управлял мопедом не имея права управления, был без мотошлема. В результате ДТП несовершеннолетний получил многочисленные травмы. Ему оказана медицинская помощь в городской больнице № 1, не госпитализирован», — рассказали в ведомстве.