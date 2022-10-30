151 человек погиб и 82 пострадали в давке в Сеуле в районе Итэвон во время празднования Хэллоуина, пишет РИА Новости со ссылкой на посольство РФ в столице Южной Кореи.

По данным агентства, среди погибших было 19 иностранцев, в том числе одна россиянка.

«Одна россиянка погибла, ещё одна находится в больнице. Мы находимся в контакте с сестрой пострадавшей, данные погибшей девушки ожидаем от полиции», — рассказали в посольстве.

При этом не исключено, что число погибших может возрасти. Всего на празднике, как пишут СМИ, было порядка 100 тысяч человек. В администрации города также рассказали о поступлении около 270 сообщений о пропавших без вести.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль выразил соболезнования в связи с произошедшим и объявил в стране национальный траур до тех пор, пока «ликвидация ситуации не завершится», приводит его слова «Лента.ру» со ссылкой на телеканал YTN.

«Разрешение этой ситуации и принятие мер на будущее станет главным приоритетом для правительства... Мы тщательно расследуем причины инцидента и примем фундаментальные меры для предотвращения подобного в будущем», — подчеркнул президент.