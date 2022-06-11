Благодарности не дождалась. 17-летняя рубцовчанка спасла тонущую в Алее женщину

17-летняя рубцовчанка помогла спасти жизнь утопающей. Как сообщает Telegram-канал Mash Siberia, накануне ночью в реку Алей упала женщина: сильное течение тащило её дальше, крики о помощи разнеслись по всей набережной.

У моста загудела толпа зевак — на шум обратила внимание Софья Дятлова и ринулась спасать. Пока бежала к берегу, разделась, чтобы не терять времени, доплыла до тонувшей и вытаскивала за волосы.

Ближе к суше ей помогли еще двое парней — вместе они смогли помочь женщине. Выяснилось, что она пьяна. Однако благодарности они не дождались — в ответ на помощь она заявила им, что ненавидит их за то, что спасли.

Сама Дятлова отметила, что специально ничему не училась, а просто вспомнила уроки ОБЖ в школе.