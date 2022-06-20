19-летний пьяный барнаулец получил травмы, попав под поезд

19 июня на железнодорожном перегоне Южный — Калманка 19-летний человек получил травму после попадания под поезд. Как сообщает УТ МВД России по СФО, пострадавшим оказался житель барнаульского поселка Ягодное, который переходил железнодорожные пути в неустановленном месте перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист, увидев человека, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но молодой человек не отреагировал на угрозу и предотвратить происшествие не удалось. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу города Барнаула. Врачи диагностировали у него травмы различной степени тяжести и алкогольное опьянение.

По факту происшествия сотрудниками транспортной полиции и следователями проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.