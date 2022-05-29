20 человек эвакуировали из горящего дома в Барнауле

В Барнауле пожарные эвакуировали 20 человек из горящей многоэтажки. Об этом сообщили в региональном МЧС.

«Пожар произошёл в одной из квартир на 7 этаже 11- этажного жилого дома по ул. Папанинцев. Площадь пожара составила примерно 10 кв. м», — рассказали спасатели.

На момент прибытия пожарных расчетов в одной из квартир горели вещи.

Из горящего дома звенья газощащитной службы эвакуировали 20 человек. В результате происшествия никто не пострадал.