20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерове

Сгоревший приют не был официально зарегистрирован

24 декабря 2022, 09:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com

При пожаре в частном доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек. По данным РИА Новости, ещё двое получили ожоги и находятся в тяжёлом состоянии. В общей сложности оказали помощь шести раненым.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 24 декабря в 03:30. По данным ТАСС, инцидент случился на улице Таврической, сгоревший приют не был официально зарегистрирован. Предварительно, причиной ЧП стала неисправная печь.

Огонь потушили на площади 180 квадратных метров, на данный момент спасатели разбирают завалы, уточнили в Telegram-канале МЧС России.

Следователи уже возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.