НОВОСТИПроисшествия

20 человек погибли при пожаре в доме престарелых в Кемерове

Сгоревший приют не был официально зарегистрирован

24 декабря 2022, 09:30, Никита Черников

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

При пожаре в частном доме престарелых в Кемерове погибли 20 человек. По данным РИА Новости, ещё двое получили ожоги и находятся в тяжёлом состоянии. В общей сложности оказали помощь шести раненым.

Сообщение о возгорании поступило спасателям 24 декабря в 03:30. По данным ТАСС, инцидент случился на улице Таврической, сгоревший приют не был официально зарегистрирован. Предварительно, причиной ЧП стала неисправная печь.

Огонь потушили на площади 180 квадратных метров, на данный момент спасатели разбирают завалы, уточнили в Telegram-канале МЧС России.

Следователи уже возбудили дело о причинении смерти по неосторожности, халатности и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Комментарии 7

  • Ну этому губеру ни чё не будет У него родня мощная
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Блин дедам спокойно дожить не дали! Виноватых опять не найдут?
    24 декабря, Гость   Ответить
  • В Чили 500 домов сгорели - только 2 человека погибли. А тут ....бедные старики.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Владельцев, их семьи и крышу заживо сжечь? А по- другому этих "бизнесменов" не остановить....
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Работал не легально. А где же была вся наша долбаная власть.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • Не должно быть никаких печей в домах престарелых. Это источник опасности. А старым людям сложно передвигаться, быстро эвакуироваться они не могут.
    24 декабря, Гость   Ответить
  • А был бы официально зарегистрирован- тогда бы не сгорел?
    24 декабря, Гость   Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров