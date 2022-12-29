20-летнего барнаульца задержали по подозрению в убийстве пьяного отца
Молодого человека могут заключить под стражу
29 декабря 2022, 19:24, ИА Амител
Фото: unsplash.com
20-летнего барнаульца задержали по подозрению в убийстве собственного отца. Как сообщает пресс-служба СУ СКР России по Алтайскому краю, сейчас следователи готовят ходатайство о заключении мужчины под стражу.
По данным следствия, вечером 28 декабря подозреваемый, вернувшись с работы домой, застал отца пьяным.
«На бытовой почве между родственниками возникала ссора, в ходе которой молодой человек взял кухонный нож и нанес им удар в область сердца потерпевшего. От полученного ножевого ранения 52-летний мужчина скончался на месте происшествия», — рассказали в пресс-службе.
Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство») продолжается.
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