В Алтайском крае правоохранители задержали 20-летнего жителя Бийска, подозреваемого в распространении десятков заведомо ложных сообщений об актах терроризма. Об этом пишет «МВД Медиа».

По предварительным данным, незаконные действия молодой человек совершал в период с января по сентябрь 2022 года.

«Используя программные средства, которые позволяли ему остаться анонимным и подменить свои объективные данные, он многократно сообщал о минировании торговых центров, административных зданий, объектов социальной инфраструктуры. Сообщения направлялись в разные населённые пункты не только Алтайского края, но и других регионов Российской Федерации, а также за её пределы», — сказано в публикации.

В полиции считают, что рассылая ложные сообщения подозреваемый наблюдал, какую реакцию это вызовет у общественности, как сработают правоохранительные органы и что об этом скажут официальные лица.

В общей сложности стражи порядка установили причастность злоумышленника к 11 преступлениям, зарегистрированным на территории Алтайского края. Молодого человека задержали и заключили под стражу. Он даёт признательные показания. Возбуждено 11 уголовных дел по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей»).