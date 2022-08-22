22-летний водитель без прав перевернулся на тракторе на Алтае

В Республике Алтай 22-летний молодой человек перевернулся на тракторе, сообщили в региональном МВД.

Авария случилась 20 августа около 20:40 в селе Улита Онгудайского района. Парень, не имеющий водительских прав, ехал на МТЗ-82 по склону горы, но при подъёме не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта.

«В результате ДТП с травмами различной степени тяжести водитель был госпитализирован в Онгудайскую районную больницу, где у него была взята кровь на алкоголь», — говорится в сообщении.

Фото: 04.мвд.рф

В отношении сельчанина вынесли определение о возбуждение административного дела по статье ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»).