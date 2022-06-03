23-летний житель Алтая выстрелил полицейского и сбежал в лес

В Кош-Агачском районе 23-летний молодой человек выстрелил в полицейского и сбежал в лес. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Республике Алтай.

По предварительным данным, 1 июня в селе Беляши Кош-Агачского района во время проведения обыска у 23-летнего местного жителя обнаружили незарегистрированный карабин Мосина с патронами. При изъятии оружия парень выхватил из рук оружие и убежал. На улице молодой человек начал стрелять и не реагировал на требования полицейских.

«Находясь на расстоянии около 80 метров от одного из сотрудников полиции, мужчина произвел не менее одного прицельного выстрела в полицейского. Пуля не попала в последнего, поскольку тот уклонился от выстрела», — сообщают в СК.

Во время переговоров парень добровольно сдался. Оружие и боеприпасы изъяли. Молодого человека задержали. Решается вопрос о его заключении под стражу.