247 человек погибли на дорогах Алтайского края за 11 месяцев 2022 года. Многие ДТП совершались из-за уставших водителей

В Госавтоинспекции рассказали, как подготовиться к долгой поездке, когда за руль садиться не стоит и что делать, если по пути клонит в сон

19 декабря 2022, 11:18, Никита Черников

Фото: pxhere.com

За 11 месяцев 2022 года в Алтайском крае произошло 2107 ДТП, в которых погибли 247 человек и 2730 пострадали. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, на дорогах участились внезапные выезды на встречную полосу. И одна из причин этого — переутомление водителей.

В ведомстве пояснили, что при вождении в утомлённом состоянии у водителя ослабевает внимание и замедляется реакция. Причём автомобилист устаёт быстрее, если едет с большой скоростью. «Согласно медицинским данным, на скорости 90 км/ч усталость наступает через 3,5-4 часа», — поделились в полиции.

«Побороть сонливость можно только одним способом — остановить машину и отдохнуть. Остальные средства — кофе, курение, громкая музыка, открывание окон — не действуют. Водитель может замедлить наступление предельной усталости, правильно подготовившись к поездке», — подчеркнули в ГИБДД.

Перед долгим путешествием автомобилисту следует хорошо отдохнуть — не стоит отправляться в путь после бессонной ночи, трудного рабочего дня или при болезненном состоянии, а также по возможности надо отказаться от поездок в ночное время. Кроме того, во время движения нужно каждые 2-2,5 часа делать 5-10-минутные перерывы и учитывать, что спящие рядом люди усыпляют — срабатывает эффект, похожий на передачу зевоты от одного человека другому. Водителям-женщинам вдобавок к этому нужно учитывать свои физиологические особенности: на 30-40% меньшую, чем у мужчины, мышечную силу и физическое недомогание.

Засыпающего водителя нужно будить негромким обращением по имени или вопросом. Кричать, трясти или толкать его противопоказано: от неожиданности он может резко затормозить или завернуть.