272 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае
За сутки в регионе госпитализировали 44 человека
16 августа 2022, 16:18
272 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае. Как сообщает федеральный оперштаб на сайте «Стопкоронавирус.рф», за сутки в больницы госпитализировали ещё 44 человека.
Выздоровел 71 пациент, смертей среди больных коронавирусом не зарегистрировано.
Напомним, что рост заболеваемости COVID-19 в России, и Алтайском крае в частности, начался с конца июля.
Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов заявил, что количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 30% за прошедшую неделю.
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