272 новых случая COVID-19 подтвердили в Алтайском крае

272 новых случая COVID-19 зарегистрировали в Алтайском крае. Как сообщает федеральный оперштаб на сайте «Стопкоронавирус.рф», за сутки в больницы госпитализировали ещё 44 человека.

Выздоровел 71 пациент, смертей среди больных коронавирусом не зарегистрировано.

Напомним, что рост заболеваемости COVID-19 в России, и Алтайском крае в частности, начался с конца июля.

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Здоровье Больных больше на треть, привитых — в 10 раз. Попов рассказал, как изменилась эпидобстановка на Алтае

Ранее глава регионального Минздрава Дмитрий Попов заявил, что количество заболевших коронавирусом в Алтайском крае выросло на 30% за прошедшую неделю.