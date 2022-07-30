41 человек погиб на водоемах Алтайского края с начала года

В Алтайском крае с начала года на водоемах погиб 41 человек. Об этом рассказали в региональном главке МЧС.

Очереденой трагический случай произошел 29 июля на котловане между селом Бурла и селом Гусиная Ляга. Здесь утонул молодой человек 2001 года рождения.

«На воде очень легко переоценить свои силы, поэтому ни в коем случае нельзя купаться в состоянии алкогольного опьянения, „на спор“ переплывать на другой берег и вообще заплывать на глубину», — рассказал — Максим Губарь, старший государственный инспектор по маломерным судам Барнаульского отделения Центра ГИМС.

С 25 июля по 31 июля на водоемах региона проходит акция «Вода — безопасная территория».