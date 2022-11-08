44 человека тушили ночной пожар в Барнауле

Пожар произошёл в производственном здании на территории Барнаула, рассказали в МЧС.

Инцидент случился в ночь на 8 ноября на улице Попова. Конкретный адрес в региональном главке ведомства не уточнили.

«На момент прибытия пожарных расчётов складское помещение одноэтажного производственного здания горело открытым огнём, существовала реальная угроза распространения огня. <...> Благодаря слаженным и оперативным действиям сотрудников МЧС России пожар был успешно ликвидирован, распространения огня не допущено», — говорится в сообщении.

Пройденная огнём площадь составила 150 квадратных метров. В тушении участвовало 44 человека и 12 пожарных машин. Пострадавших нет.

Предварительная причина произошедшего — нарушение правил монтажа электрооборудования.