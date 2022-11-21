45-летняя жительница Барнаула искала официальную работу и устроилась закладчицей

В Барнауле полицейские задержали 45-летнюю местную жительницу, подозреваемую в распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Отмечается, что поработать закладчицей женщине предложили на сайте объявлений, где она искала вакансию с официальным заработком.

Накануне на одной из улиц краевой столицы горожанку задержали с 12-ю свёртками «синтетики», общая масса которых составила больше 30 граммов.

«Задержанная рассказала, что искала работу на сайте объявлений. А когда получила сообщение от неизвестного с предложением неофициального трудоустройства, но при этом с обещанием высокого дохода, согласилась и даже прошла своеобразное дистанционное обучение, после которого и приступила к противоправной деятельности», — рассказали в ведомстве.

Женщина также отметила, что сразу понимала, что будет распространять наркотики.

В мессенджере она получила указания от наставника и закупила всё необходимое для работы, чтобы на дому фасовать оптовую партию запрещённых веществ на мелкие дозы.

«Делая наркотические закладки массой от одного до трёх граммов в разных местах города, она отчитывалась о своей деятельности „работодателю“, которого никогда не видела, отправляя ему лишь фотографии мест. Переписка в мессенджере — тому подтверждение», — добавили в полиции.

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Преступная деятельность горожанки при этом продлилась недолго: едва начав, она попалась полиции.

По месту жительства правоохранители у неё изъяли больше 35 граммов «синтетики» различного вида, а также сотовый телефон и приспособления для расфасовки наркотиков.

Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере»). Женщину заключили под стражу. Ей грозит до 20 лет колонии.