56 человек погибли в Алтайском крае в «пьяных» ДТП с начала года

В Алтайском крае за 10 месяцев 2022 года произошло 266 дорожно-транспортных происшествий с пьяными автомобилистами, в которых 56 человек погибли и 370 пострадали. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.

С начала ноября случилось уже 10 аналогичных ДТП. В них травмы получили 13 человек.

В полиции напоминают, что за вождение в нетрезвом виде предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит уже уголовной ответственностью.